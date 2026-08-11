Mit großen Zielen: Neuer Influencer-Club in Berlin

– Foto: Thomas Rinke

Ihn kennen viele durch seine emotionalen Streams. Abdusammed Ünal - kurz Abdu - brennt für Galatasaray Istanbul und trägt seine Leidenschaft ins Internet. Dort streamt er häufig während der Spiele seines Lieblingsvereins, wird emotional und brachte so schon zahlreiche virale Videos hervor. Nun hat er einen neuen Lieblingsverein, nämlich seinen eigenen. Gemeinsam mit Oguzhan Metin, der 43.000 Follower auf Instagram hat und früher bei Sperber Neukölln III spielte, hat Abdu den Rosenthal FC gegründet. Gleich zwei Mannschaften werden in der nun startenden Saison am Spielbetrieb des Berliner Fußballverbandes teilnehmen. Beginnen müssen sie (fast) ganz unten, haben einen Startplatz in der Kreisliga C bekommen. Geht es nach Abdu, soll sein Verein dort aber nicht lang verweilen.

Denn mit dem Rosenthal FC verfolgt „abdue9974„ (so ist er im Internet bekommt) große Ziele. In einem Reel auf Instagram erklärte er: „Unser Ziel ist es, innerhalb der nächsten 15 Jahre in der Bundesliga zu sein. Bei diesem Verein zählt nur der Erfolg. Mein Ziel ist es, Jahr für Jahr aufzusteigen, bis wir in der Bundesliga sind. Erfolglosigkeit wird nicht geduldet. Dieser Verein wird bekannter und mehr Erfolge erzielen, als manche Bundesligisten."