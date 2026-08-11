Mit großen Zielen: Neuer Influencer-Club in Berlin

Delay Sports 2.0? In Berlin gibt es einen neuen Influencer-Club und der ist nicht viel weniger ambitioniert.
Ihn kennen viele durch seine emotionalen Streams. Abdusammed Ünal - kurz Abdu - brennt für Galatasaray Istanbul und trägt seine Leidenschaft ins Internet. Dort streamt er häufig während der Spiele seines Lieblingsvereins, wird emotional und brachte so schon zahlreiche virale Videos hervor. Nun hat er einen neuen Lieblingsverein, nämlich seinen eigenen. Gemeinsam mit Oguzhan Metin, der 43.000 Follower auf Instagram hat und früher bei Sperber Neukölln III spielte, hat Abdu den Rosenthal FC gegründet. Gleich zwei Mannschaften werden in der nun startenden Saison am Spielbetrieb des Berliner Fußballverbandes teilnehmen. Beginnen müssen sie (fast) ganz unten, haben einen Startplatz in der Kreisliga C bekommen. Geht es nach Abdu, soll sein Verein dort aber nicht lang verweilen.
Denn mit dem Rosenthal FC verfolgt „abdue9974„ (so ist er im Internet bekommt) große Ziele. In einem Reel auf Instagram erklärte er: „Unser Ziel ist es, innerhalb der nächsten 15 Jahre in der Bundesliga zu sein. Bei diesem Verein zählt nur der Erfolg. Mein Ziel ist es, Jahr für Jahr aufzusteigen, bis wir in der Bundesliga sind. Erfolglosigkeit wird nicht geduldet. Dieser Verein wird bekannter und mehr Erfolge erzielen, als manche Bundesligisten."
Mit diesen Ambitionen erinnert das Projekt ein wenig an Delay Sports, auch wenn die dortigen Gründer Elias Nerlich und Sidney Friede nochmal deutlich mehr Reichweite vorzuweisen haben. Doch ihr Verein dürfte sicher als gutes Beispiel dienen. Delay Sports ist inzwischen vier Mal aufgestiegen, hat sich aus der Kreisliga C bis in die Landesliga vorgearbeitet. Dort steht am kommenden Sonntag das erste Pflichtspiel an.
Für Rosenthal zählt es schon morgen Abend. Die erste Mannschaft tritt in der Quali-Runde des Berliner Landespokals gegen den TSV Lichtenberg an.