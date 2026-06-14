Mit Gottes Segen: Gebenbachs geistlicher Vereinswirt Pfarrvikar Christian Preitschaft ist kraft seines Amtes Vorstandsschaftsmitglied der DJK Gebenbach - und dort auch Vereinswirt. Legendär ist vor allem sein Kuchen für Auswärtsteams... von Helmut Weigerstorfer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Christian Preitschaft und sein legendärer Kuchen. – Foto: Wolfgang Schöpf

Das war bzw. ist eindeutige eine höhere Macht im Spiel. Als Christian Preitschaft und die DJK Gebenbach zusammen gefunden haben, war nämlich sehr wohl Gott im Spiel. Denn der 49-Jährige ist seit 2014 Pfarrvikar in der kleinen Gemeinde im Landkreis Amberg-Sulzbach. Und seitdem ist er auch beim ortsansässigen Bayernligisten engagiert. Nicht nur, weil er kraft seines geistlichen Amtes der Vorstandschaft der „Deutschen Jugendkraft“ (DJK) Gebenbach angehören darf, sondern vor allem aus purer Leidenschaft für das runde Leder, vor allem für die dazugehörige Gemeinschaft.

Wasser predigen und Wein saufen kommt für den katholischen Pfarrvikar nicht in Frage. Er lebt seinen Schäfchen das Gebot der Nächstenliebe vor und auch das Credo seiner Kirche, sich ehrenamtlich zu engagieren. Christian Preitschaft opfert seine Freizeit jedoch nicht für die DJK Gebenbach, weil es sein muss oder es gut klingt, sondern aus tiefster Überzeugung. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. „Eigentlich wollte ich ja zu keinem Verein dazu gehen, als ich 2014 in die Pfarrgemeinschaft Gebenbach/Hahnbach/Ursulapoppenricht gekommen bin, weil ich wohl allen Organisationen nicht gerecht geworden wäre“, blickt der Pfarrer zurück. „Doch bereits am ersten Tag hier ist der damalige DJK-Vorsitzender Ludwig Birner vor meiner Haustüre gestanden, hat sich vorgestellt und mich begrüßt. Das hat mich berührt.“ Preitschaft sagte spontan zu, seiner DJK-Berufung nachzukommen. Und wenn, dann so richtig – als ehrfürchtiger Diener des Ehrenamtes.

Die Aussage „ich helfe, wo ich nur kann“, ist im Falle des 49-Jährigen keine wohlklingende Phrase. Ist Unterstützung beim Wäschewaschen gefragt, ist er da - „dann bestücke ich die Waschmaschine auch mal in der Nacht“. Fehlt beim Ordnungsdienst bei den Heimspielen jemand, ist der da. Seine Lieblingsaufgabe ist aber zweifelsohne die des Vereinswirtes. Der Umgang mit Menschen bereitet ihm große Freude – genauso das Zapfen einer frischen Halben Bier. Überregional bekannt ist Preitschaft jedoch nicht für seine Schankkünste, sondern für seinen Kuchen. Jede Mannschaft, die im Rahmen der Bayernliga Nord in Gebenbach antritt, bekommt nämlich vom Gottesmann Selbstgebackenes. „Zu Gastfreundschaft gehört eine Gabe“, ist es für ihn selbstverständlich. Selbst mitgezählte105 Kuchen hat er in der vergangenen Saison gezaubert – pro Spiel mindestens je einen für den Kiosk und einen für das Auswärtsteam. Eine Botschaft, die ankommt. Eine Geste, die gesehen – und vor allem verspeist wird. „Eine Figur, wie sie im modernen Fußball selten geworden ist“, beschreibt Sascha Dorsch, Manager des FC Eintracht Bamberg, den Pfarrvikar.