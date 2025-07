Türkgücü München - FC Schwaig – Foto: Marc Marasescu

Mit „Glücksgriff“ Gaedke: Schwaig startet in das Abenteuer Bayernliga Bayernliga Süd Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd TSV Landsb. SF Schwaig

Schwaig beginnt mit einem Heimspiel gegen den TSV Landsberg. Ein echter Gradmesser zum Bayernligastart für den Aufsteiger.

Ein weiteres Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte mit vier Jahren Landesliga läutet der FC SF Schwaig am heutigen Dienstagabend ein. Um 19.30 Uhr empfangen die Sportfreunde in ihrer NGL-Arena zum ersten Bayernligaspiel den TSV Landsberg. Bayernliga, das hat bislang kein Landkreisverein geschafft, auch wenn die BSG Taufkirchen anno dazumal in der viertklassigen Landesliga kickte. Heute, 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig TSV Landsberg TSV Landsb. 19:30 live PUSH

Dass sie in dieser Liga konkurrenzfähig sein können, haben die Sportfreunde in den Testspielen gezeigt. Regionalliga-Absteiger Türkgücü München wurde sowohl in einem Probelauf als auch im Totopokal jeweils 2:1 bezwungen. „Wir haben gegen einen spielerisch starken Gegner gewonnen“, erinnert Lang an das Pokalspiel in München, „aber wer weiß, wie es ohne den frühen Platzverweis ausgegangen wäre, um einiges schwieriger auf alle Fälle“. FCS bangt um Stammkräfte