Mit Glück, Weiß und Heckelmüller: Wiesenbach wieder dick im Geschäft

Vor allem im Verlauf der zweiten Spielhälfte avancierte Wiesenbachs Schlussmann Luca Weiß neben Mittelfeldmotor Pierre Heckelmüller zum Matchwinner seiner SpVgg, als er Dillinger Großchancen in der 64. von Lars Laud und 85. Spielminute, hier war wohl einer von Weiß´ Mitspielern zuletzt mit dem Kopf am Ball, entschärfte. Dabei hätte der junge Schlussmann gemäß den aktuellen und eigentlich auch unmissverständlichen Vorgaben gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen. Seine "Notbremse" gegen Adonis Isufi, den er in der Nachspielzeit von Häfte eins in Rumpfhöhe "abräumte", zog er zwar im Strafraum, doch diese hätte aufgrund der Tatsache, dass sein Angriff nur dem Gegenspieler galt und keinerlei Versuch vorhanden war, den Ball zu spielen, neben dem fälligen Strafstoß ohne den mindesten Zweifel auch zwingend mit der Roten Karte geahndet werden müssen.

Referee Michael Neukirch (Michael Neukirch (SV 1929 Kempten/Schiedsrichtergruppe Kempten/Oberallgäu), ansonsten ein guter Spielleiter, beließ es zum Unverständnis der Dillinger Gastgeber bei "Gelb", weshalb auch in Durchgang zwei personeller Gleichstand zu verzeichnen war. Dass die SSV an der Sausenthalstraße nicht punktete, hatte sie sich aber weitestgehend selbst zuzuschreiben, fand man doch mit einem in weiten Teilen fahrigen Offensivauftritt insgesamt zu wenig Mittel, die unter Druck durchaus anfällige Wiesenbacher Hintermannschaft noch mehr zu beschäftigen. Zudem wurde bereits die Anfangsphase verschlafen, Torhüter Michael Wagner rettete zweimal glänzend gegen David Berger (siebte und neunte Minute). Als man sich endlich halbwegs ins Spiel gebissen hatte, fing man sich das erste Gegentor: Daniel Heininger vollstreckte freistehend eine Flanke von Julian Schmid (36.). Die Moral der Kreisstädter stimmte aber, der Ausgleich durch Berat Kasumi per Foulelfmeter (45.+2) nach dem eingangs beschriebenen Foulspiel von SpVgg-Keeper Weiß war durchaus verdient.

Die "kalte Dusche" folgte alsbald nach der Pause: Der kaum in den Griff zu bekommende Heckelmüller legte in die Mitte zu Berger quer - 2:1 für Wiesenbach (51.). Abermals kam die SSV zurück und glich erneut aus: Nach Flanke von Jonas Sailer entwischte Adonis Isufi seinen Bewachern und traf (73.). Mit dem Punktgewinn bei der SpVgg Wiesenbach, die durchaus aufblitzen ließ, dass sie trotz eines bislang eher durchwachsenen Saisonverlaufs absolut gehobenes Kreisliganiveau verkörpert und mit diesem Heimerfolg wieder dick im Geschäft um Aufstiegsrelegationsrang zwei ist, hätten die Dillinger Verantwortlichen im Abstiegskampf durchaus leben können, doch weit gefehlt: Irgendwo zwischen Siegeswillen und mangelnder Cleverness ihres Teams handelte man sich den den K. o. in der 83. Minute ein, als erneut Heckelmüller den vielumjubelten Wiesenbacher Siegtreffer durch Noah Schnitzler (83.) auflegte.