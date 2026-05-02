Mit Gewitterpause: Der Rheydter SV feiert in Odenkirchen den Aufstieg

Die DJK Hehn feierte einen weiteren wichtigen Erfolg - es war bereits der fünfte Dreier der Rückrunde. Beim 2:0-Sieg gegen den VfB Korschenbroich netzte Oussama Mansour doppelt (41., 90.) und sorgte somit für drei weitere Zähler der DJK. Hehn klettert auf Rang neun und hat den Klassenerhalt somit so gut wie sicher. Der VfB blieb im dritten Spiel in Folge sieglos und kann bis auf den sechsten Rang zurück fallen.

Nach vier aufeinanderfolgenden Jahren in der Kreisliga A feiert der Rheydter SV gegen die SpVg Odenkirchen II die Rückkehr in die Bezirksliga. Florian Vitia brachte den Liga-Primus dabei in der 21. Minute in Führung, ehe Kevin Adrovic kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 2:0 erhöhte (40.). In der 70. Minute unterbrach der Unparteiische die Partie aufgrund eines Gewitters. Diese Unterbrechung verunsicherte den SV allerdings überhaupt nicht, denn nach Wiederbeginn stellten Adrovic (71.) und ein doppelter Aleksandar Milenovic (76., 82.) auf 5:0 für den Favoriten. Den Schlusspunkt setzte Ahmet Ilhan kurz vor Schluss zum 6:0-Endstand (89.). Der RSV feierte somit einen völlig verdienten Aufstieg.

SF Neuwerk II - Wickrathhahn

Morgen, 12:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln II Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV 12:30 PUSH

ASV Süchteln II - Polizei SV

Morgen, 15:15 Uhr SV Schelsen SV Schelsen Sportfreunde Neersbroich Neersbroich 15:15 PUSH