Mit geschlossener Mannschaftsleistung zum ersten Saisonsieg

Im Gegensatz zum Auftritt in Unterkochen präsentierten sich die Sportfreunde Lorch am Mittwochabend im Aalener Rohrwang wie ausgewechselt. Zwar fehlten mit Niklas Hinderer und Kapitän Manuel Nusser zwei Stammkräfte – die Binde übernahm Youngster Yannick Semet –, doch auf dem Platz zeigte die Goldwasenelf Spielfreude, Entschlossenheit und defensive Stabilität.

Beispielhaft für das Lorcher Aufbauspiel war das 2:0 in der 39. Minute: Weida setzte sich über rechts durch und legte mustergültig für Tom Heinrich auf, der praktisch nur noch einschieben musste. Fast hätte Heinrich in der Nachspielzeit nachgelegt, doch sein Schuss ging knapp vorbei.

Schon nach neun Minuten gingen die Gäste in Führung: Nach einer Ecke stand Robin Bopp goldrichtig und drückte den Ball über den Umweg Pfosten ins Netz. Der SSV wirkte nach dem Rückstand verunsichert und ließ mehrere Chancen ungenutzt. Lorch dagegen blieb gefährlich. Waibel scheiterte in der 18. Minute am Keeper, kurz darauf wurde ein Weida-Vorstoß wegen vermeintlichem Abseits aberkannt.

Nach der Pause erhöhte Aalen den Druck. Kapitän Irebor verkürzte in der 51. Minute mit einem sehenswerten Freistoß auf 1:2. Doch die Antwort der Sportfreunde folgte prompt: Während die Gastgeber noch ein Foul reklamierten, nutzte Lorch die Verwirrung und Stefan Weida stellte mit einem Konter den alten Abstand wieder her.

Der SSV gab sich jedoch nicht geschlagen. In der 72. Minute brachte ein Eckball Christian Preischl zum 2:3-Anschluss, zwei Minuten später rettete Baumann mit einer Glanztat gegen Maile den Ausgleich. Waibels Lattenschuss in der 77. Minute setzte schließlich das Signal zur konzentrierten Schlussphase.