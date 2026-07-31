Mit Geduld und Schwan in die Zukunft Der TSV Kaldenkirchen träumte vom Aufstieg – dann kam die Verletzungsmisere. Nach einer Saison mit zwei Gesichtern soll nun ein neuer Trainer den Neuaufbau vorantreiben. Welche Ziele sich der Verein setzt. von RP / Heiko van der Velden · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Kaldenkirchen stellt sich neu auf – Foto: Daniel Bender

Kreisliga A: Nach Platz drei in der Saison 2024/25 waren die Erwartungen beim TSV Kaldenkirchen groß. Mit der Verpflichtung von Trainer Fabian Wiegers entwickelte sich eine echte Aufbruchsstimmung, die sich zunächst auch auf dem Platz widerspiegelte. Nach einer starken Hinrunde mit 33 Punkten durfte der Verein vom Aufstieg träumen. Doch in der zweiten Saisonhälfte folgte der Einbruch. Mit nur noch 14 Punkten nach der Winterpause rutschte der TSV ins Tabellenmittelfeld ab und beendete die Saison mit 47 Zählern auf Rang acht. Für den sportlichen Leiter Michael Bieck war vor allem das enorme Verletzungspech ausschlaggebend.

Das war gut in der Saison Vor allem die Hinrunde machte deutlich, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Kaldenkirchen präsentierte sich offensivstark, spielte lange Zeit ganz oben mit und ließ erkennen, dass die ambitionierten Ziele durchaus realistisch waren. Die Mannschaft hatte sich sportlich gut entwickelt und überzeugte mit mutigem Offensivfußball. Bis in den Herbst hinein gehörte der TSV zu den stärksten Mannschaften der Liga und war dem späteren Meister ATS Krefeld dicht auf den Fersen. Im direkten Duell gab es sogar einen 7:0-Sieg. Nicht von ungefähr erzielte der TSV mit 56 Toren die meisten Treffer der Hinrunde. Das war nicht gut in der Saison Der Wendepunkt der Saison war die Verletzungsmisere. Mit Steffen Eichler, Lars Heines, Michael Goertz, Jendrik Schwanitz, Noah Gurrath und weiteren Offensivspielern fiel über Monate nahezu die komplette Angriffsreihe aus. Nach Einschätzung von Michael Bieck gingen dem TSV dadurch rund 60 der sonst etwa 80 Saisontore verloren. „Sieben absolute Stammkräfte sind uns ein halbes Jahr ausgefallen. Das konnte die Mannschaft nicht kompensieren“, sagt der sportliche Leiter.

Nach dem Abgang von Trainer Wiegers zum Rückrundenstart gelang es der Mannschaft nicht mehr, an die starke Hinrunde anzuknüpfen. Unter Interimscoach Kai Otten holte Kaldenkirchen in der Rückrunde lediglich 14 Punkte. Für Bieck steht fest: Mit einer weitgehend verletzungsfreien Saison wäre deutlich mehr möglich gewesen. Spieler der Saison „Eigentlich hat sich das keiner verdient“, sagt Bieck. Eine Ausnahme macht er allerdings bei Kevin Kleier. Der 40-Jährige sei mit seiner Einstellung und seinem Einsatz ein absolutes Vorbild. „Er gibt in jedem Training und jedem Spiel Vollgas und läuft seine Kilometer runter. Davor ziehe ich wirklich den Hut“, sagt Bieck über den Kaldenkirchener, der dem Verein seit vielen Jahren die Treue hält.