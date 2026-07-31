Mit Geduld und Schwan in die Zukunft

Kreisliga A: Nach Platz drei in der Saison 2024/25 waren die Erwartungen beim TSV Kaldenkirchen groß. Mit der Verpflichtung von Trainer Fabian Wiegers entwickelte sich eine echte Aufbruchsstimmung, die sich zunächst auch auf dem Platz widerspiegelte. Nach einer starken Hinrunde mit 33 Punkten durfte der Verein vom Aufstieg träumen. Doch in der zweiten Saisonhälfte folgte der Einbruch. Mit nur noch 14 Punkten nach der Winterpause rutschte der TSV ins Tabellenmittelfeld ab und beendete die Saison mit 47 Zählern auf Rang acht. Für den sportlichen Leiter Michael Bieck war vor allem das enorme Verletzungspech ausschlaggebend.
Vor allem die Hinrunde machte deutlich, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Kaldenkirchen präsentierte sich offensivstark, spielte lange Zeit ganz oben mit und ließ erkennen, dass die ambitionierten Ziele durchaus realistisch waren. Die Mannschaft hatte sich sportlich gut entwickelt und überzeugte mit mutigem Offensivfußball. Bis in den Herbst hinein gehörte der TSV zu den stärksten Mannschaften der Liga und war dem späteren Meister ATS Krefeld dicht auf den Fersen. Im direkten Duell gab es sogar einen 7:0-Sieg. Nicht von ungefähr erzielte der TSV mit 56 Toren die meisten Treffer der Hinrunde.
Der Wendepunkt der Saison war die Verletzungsmisere. Mit Steffen Eichler, Lars Heines, Michael Goertz, Jendrik Schwanitz, Noah Gurrath und weiteren Offensivspielern fiel über Monate nahezu die komplette Angriffsreihe aus. Nach Einschätzung von Michael Bieck gingen dem TSV dadurch rund 60 der sonst etwa 80 Saisontore verloren. „Sieben absolute Stammkräfte sind uns ein halbes Jahr ausgefallen. Das konnte die Mannschaft nicht kompensieren“, sagt der sportliche Leiter.
Nach dem Abgang von Trainer Wiegers zum Rückrundenstart gelang es der Mannschaft nicht mehr, an die starke Hinrunde anzuknüpfen. Unter Interimscoach Kai Otten holte Kaldenkirchen in der Rückrunde lediglich 14 Punkte. Für Bieck steht fest: Mit einer weitgehend verletzungsfreien Saison wäre deutlich mehr möglich gewesen.
„Eigentlich hat sich das keiner verdient“, sagt Bieck. Eine Ausnahme macht er allerdings bei Kevin Kleier. Der 40-Jährige sei mit seiner Einstellung und seinem Einsatz ein absolutes Vorbild. „Er gibt in jedem Training und jedem Spiel Vollgas und läuft seine Kilometer runter. Davor ziehe ich wirklich den Hut“, sagt Bieck über den Kaldenkirchener, der dem Verein seit vielen Jahren die Treue hält.
Mit Andreas Schwan beginnt nun ein neues Kapitel beim TSV Kaldenkirchen. Der neue Trainer soll in Ruhe seine Spielidee entwickeln und gemeinsam mit einer verjüngten Mannschaft einen nachhaltigen Neuaufbau einleiten. Verstärkt wurde der TSV mit Enes Memedov (TV Lobberich), Leo Kirschnick (VfL Willich), Leon Weiss und Nick Thölen (beide aus der A-Jugend des ASV Süchteln) sowie Ben-Oliver Boeken (Union Nettetal).
Demgegenüber stehen die schmerzhaften Abgänge von Torjäger Lars Heines und Philipp Wiegers zum VfR Fischeln sowie die Wechsel von Janis Ungerer und Co-Trainer Jörg Ungerer zur DJK Fortuna Dilkrath. Auch Interimscoach Kai Otten schloss sich dem VfR Fischeln an.
Die Vorbereitung sah bereits die ersten beiden Testspiele. Die Partie gegen den VfL Tönisberg ging mit 0:3 verloren, und auch gegen den KTSV Preußen Krefeld unterlag die Mannschaft von Schwan. Zuletzt gab es eebenfalls eine 1:2-Niederlage gegen den SC St. Tönis II. Ein weiteres Spiel steht gegen Grün-Weiß Vernum an. Ergebnisse spielen derzeit allerdings eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist es für Bieck, dass Andreas Schwan seine Spielidee vermittelt und die vielen jungen Spieler integriert.
Große Zielvorgaben gibt es bewusst nicht. „Wir wollen die Saison ruhig angehen und der Mannschaft Zeit geben, sich zu entwickeln. Wenn wir am Ende unter den ersten fünf oder sechs Mannschaften landen, wäre das für uns eine erfolgreiche Saison. Langfristig wollen wir wieder in die Bezirksliga zurück – aber nachhaltig und nicht mit aller Gewalt“, sagt Bieck.