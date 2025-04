Mit Geduld und Glück: 1.FC Stern übernimmt den Relegationsrang Verlinkte Inhalte Kreisliga A1

Verdammt knapp und verdammt wertvoll: Der 1.FC Stern Mögglingen gewinnt das umkämpfte Nachholspiel beim TV Herlikofen mit 2:1 (1:0) und hält die Aufstiegschance damit wieder in den eigenen Händen.

Erfolgreich zu sein, heißt auch zu leiden, zu kämpfen, zu zittern. Im Stile eines Spitzenteams – nicht immer schön, aber effizient – holten die Stern-Kicker erstmals seit 14 Jahren wieder einen Dreier in Herlikofen. Der „Türöffner zur Relegation“, wie es The Goat of Fupa, Thomas Nast, treffend formulierte. Sieben Spiele vor Saisonende hat Mögglingen (52 Punkte) die SGM Lautern-Essingen (49) vom ersehnten zweiten Tabellenplatz verdrängt, jagt gleichzeitig noch den Spitzenreiter TSV Böbingen (57).

Während die zuschauende Konkurrenz auf einen Ausrutscher hoffte, lieferte die Elf von Trainer Tuna Tözge erneut – auch wenn sie im prasselnden Dauerregen eine Viertelstunde brauchte, um in Tritt zu kommen. Dann ließ wieder einmal die Mögglinger Flügelzange ihre Klasse aufblitzen: Tim Wiedmann erarbeitete sich mit einem feinen Dribbling den nötigen Raum, steckte genial in die Spitze durch. Dennis Buchhauser entwischte seinem wegrutschenden Gegenspieler Andre Simon und schob die Kugel unter dem herausgeeilten Tormann hindurch ins Netz. Einfach unnachahmlich, einfach Buchhauser eben (16.).

Auch mit der Führung im Rücken blieb das Spiel schwer zu kontrollieren. Herlikofen stand defensiv kompakt und ließ kaum klare Chancen zu. Der Stern versuchte es geduldig, aber auch schussgewaltig: Als Justin Fuchs und Paul Österle aus der Ferne ihr Glück probierten, fehlte schon nicht viel. Noch viel weniger bei der nächsten großen Buchhauser-Chance, dessen Kopfball noch leicht abgefälscht hauchdünn am Pfosten vorbeistrich. Gleichzeitig arbeiteten die Gäste diszipliniert gegen den Ball, um die Kreise von TVH-Spielmacher Denis Croissant einzuschränken. Der nach seinem Auslandsaufenthalt ins Mögglinger Tor zurückgekehrte Luca Danelczyk war es dann, der die Herliköfer Vorstöße endgültig einbremste.

Diesen sicheren Rückhalt hatte der Aufstiegsanwärter dringend nötig, erst recht nachdem Abwehrchef Hannes Balle zur Pause angeschlagen vom Feld musste. Kurz nach Wiederanpfiff hätte es auch fast geklingelt, aber Simon konnte den Ball aus dem Getümmel heraus nicht im Tor unterbringen.

Herlikofen erwischte hier den besseren Start, doch der Stern atmete kräftig durch und hatte die perfekte Antwort parat. Ibrahim Cakmak verteilte die Bälle mit ruhigem Fuß im Mittelfeld und in der entscheidenden Szene zu Leon Takerer. Der Joker setzte sich robust durch, den Abschluss konnte TVH-Tormann Robin Hammel nur zur Seite abklatschen und so versenkte Tim Wiedmann den Abpraller zum 2:0 (56.). Cakmak mit einem abgefälschten Schuss oder Wiedmann per Kopf hätten sogar schon alles klar machen können, doch es fehlten wenige Zentimeter.

Stattdessen bekamen die Hausherren noch einmal späten Auftrieb. Bei jedem ruhenden Ball wurde es brenzlig. Mehrere Ecken sorgten für Chaos im Mögglinger Strafraum, zwei aussichtsreiche Freistöße strichen knapp über das Ziel hinweg. Der Stern verteidigte leidenschaftlich – und wankte dennoch. Denn ausgerechnet mit dem ersten Schuss aus dem Spiel heraus gelang Herlikofen der Anschluss: Max Kienhöfer schloss von der Strafraumgrenze schön flach ab, Danelczyk streckte sich vergebens (83.).

So wurde es zum Nervenkrimi: Sieben Minuten regulär plus angezeigte drei Minuten Nachspielzeit, die dann zu sechs wurden. Marlon Großmann verzog nach einer Ecke am langen Pfosten, Croissant setzte sich stark durch und traf dann trotzdem nur ins Außennetz. Es wäre die Riesen-Gelegenheit zum Ausgleich gewesen.