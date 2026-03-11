„Mit Geduld, Disziplin und Unterstützung" - Bosbach kämpft sich zurück

Elias Bosbach hat zur alten Stärke zurückgefunden – Foto: Nassim Poortaie

Neustart im vergangen Sommer

Seit dem Sommer spielt Bosbach in Endenich und fühlt sich dort bislang auch sehr wohl. „Ich bin seit dieser Saison hier und bisher sehr zufrieden. Einige meiner Teamkollegen kannte ich schon, das hat es mir noch einfacher gemacht, mich zu integrieren", erklärt er. Der Absteiger liegt derzeit auf dem siebten Platz der Landesliga. Zuletzt gelangen aber zwei Siege in Folge. Auch persönlich läuft es endlich wieder für den jungen Offensivspieler. Gegen Fortuna Bonn gelang ihm sein erster Treffer für den neuen Verein und am vergangenen Spieltag kamen direkt drei weitere dazu. Für Bosbach natürlich ein toller Moment: „Das war ein echter Sahnetag für mich. Alles lief super und ich konnte mich für meine Leistungen belohnen. Das fühlt sich natürlich sehr gut an und gibt Selbstvertrauen." Er betont aber auch, dass er das alleine nicht hätte schaffen können: „Klar, das Team hat mir auch geholfen, das möglich zu machen," stellt Bosbach klar.

Der schwierige Weg zurück

Dass es aktuell so gut für den 24-Jährigen läuft war lange nicht absehbar. In der Vergangenheit musste der bekennende Paris-Fan immer wieder mit Verletzungen kämpfen. Gerade für den Kopf war das keine leichte Zeit. „Verletzungen gehören im Fußball leider dazu und sind nie leicht, vor allem mental", erklärt er. Entscheidend sei gewesen, die Situation zu akzeptieren und Schritt für Schritt an der Rückkehr zu arbeiten. „Ich habe mich in dieser Zeit voll auf die Reha und meine Fitness konzentriert und versucht, positiv zu bleiben", sagt Bosbach rückblickend. Mit sehr viel Geduld und vor allem Disziplin und der Unterstützung seines Teams konnte Bosbach wieder stärker zurückkommen und kann nun wieder erfolgreich sein.