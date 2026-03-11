„Mit Geduld, Disziplin und Unterstützung" - Bosbach kämpft sich zurück

Vier Tore in den letzte zwei Spielen. Für Elias Bosbach könnte es aktuell nicht besser laufen. In unserem Spieler der Woche-Interview erklärt der 24-Jährige wie er mit Verletzungen umgeht, wie er seine Zeit in Endenich bewertet und warum er mit Said El-Mala verglichen wird.
Seit dem Sommer spielt Bosbach in Endenich und fühlt sich dort bislang auch sehr wohl. „Ich bin seit dieser Saison hier und bisher sehr zufrieden. Einige meiner Teamkollegen kannte ich schon, das hat es mir noch einfacher gemacht, mich zu integrieren", erklärt er. Der Absteiger liegt derzeit auf dem siebten Platz der Landesliga. Zuletzt gelangen aber zwei Siege in Folge. Auch persönlich läuft es endlich wieder für den jungen Offensivspieler. Gegen Fortuna Bonn gelang ihm sein erster Treffer für den neuen Verein und am vergangenen Spieltag kamen direkt drei weitere dazu. Für Bosbach natürlich ein toller Moment: „Das war ein echter Sahnetag für mich. Alles lief super und ich konnte mich für meine Leistungen belohnen. Das fühlt sich natürlich sehr gut an und gibt Selbstvertrauen." Er betont aber auch, dass er das alleine nicht hätte schaffen können: „Klar, das Team hat mir auch geholfen, das möglich zu machen," stellt Bosbach klar.
Dass es aktuell so gut für den 24-Jährigen läuft war lange nicht absehbar. In der Vergangenheit musste der bekennende Paris-Fan immer wieder mit Verletzungen kämpfen. Gerade für den Kopf war das keine leichte Zeit. „Verletzungen gehören im Fußball leider dazu und sind nie leicht, vor allem mental", erklärt er. Entscheidend sei gewesen, die Situation zu akzeptieren und Schritt für Schritt an der Rückkehr zu arbeiten. „Ich habe mich in dieser Zeit voll auf die Reha und meine Fitness konzentriert und versucht, positiv zu bleiben", sagt Bosbach rückblickend. Mit sehr viel Geduld und vor allem Disziplin und der Unterstützung seines Teams konnte Bosbach wieder stärker zurückkommen und kann nun wieder erfolgreich sein.
Sportdirektor Markus Köppe ist sehr zufrieden mit seinem Sommerneuzugang und zog zuletzt sogar einen Vergleich zu Kölns Riesentalent Said El-Mala. Einen Vergleich, den Bosbach aufgrund seines Spielerprofils nachvollziehen kann. „Ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Vergleich. Said El-Mala ist ein Spieler, der viel über sein Dribbling und Tempo kommt. Diese Attribute sind auch meine Stärken." Dennoch will Bosbach für sein eigenes Spiel stehen. „Ich versuche trotzdem meinen eigenen Spielstil zu entwickeln und mich immer weiterzuentwickeln.
Für seinen Verein verlief die Saison bislang noch nicht ganz nach Plan. Vor der Saison war das Ziel im oberen Tabellenbereich mitzuspielen. Auf Platz sieben liegend ist man bislang noch nicht zufrieden. „Wir gehören definitiv nicht auf den siebten Platz. Am Wochenende haben wir souverän gewonnen und darauf können wir aufbauen", sagt Bosbach. Gerade in der Rückrunde möchte der FVE nochmal ein paar Plätze gut machen. „Die Hinrunde war aus unserer Sicht sehr enttäuschend, das entspricht nicht unserem Anspruch, und wir sind in der Pflicht, in der Rückrunde das bestmögliche herauszuholen." Wenn Bosbach weiterhin so performt, dann sollte dieses Ziel möglich sein.