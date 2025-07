Mit geballter Offensivkraft in die Landesliga

Nachdem alle Personalien geregelt sind, kann es losgehen und das tat es am Mittwochabend in der Fachwerkstadt. Öztürk bat zum ersten Mannschaftstraining für die knapp sechswöchige Vorbereitung, ehe bereits am Wochenende des 9./10. August der Landesliga-Spieltag auf dem Plan steht. Die knackige Anfangsphase mit zwei englischen Wochen und sechs Partien im August führen beim neuen Coach verständlicherweise nicht zu Jubelschreien, beklagen will er sich aber auch nicht und sagt: "Das Urlaubsthema betrifft heutzutage türkische Mannschaften nicht mehr nur alleine. Man hat in den vergangenen Jahren auch in der Landesliga beobachten können, dass viele Spieler in dieser Zeit ihren Urlaub machen und teilweise mehrere Wochen fehlen."

Für den amtierenden Kreisliga-Meister ging alles nach Wunsch auf. Die Verantwortlichen wollten in der Landesliga nicht mehr nur auf ihre beiden Spielertrainer Filipe Ferraz Andrade sowie Muharrem Kara setzen, es sollte ein Cheftrainer für die Seitenlinie her. Andrade bleibt dem Klub als spielender Co-Trainer erhalten und mit Hakan Aslantas rückt der renommierteste Spieler als weiterer spielender Co. auf. Kara hat sich dazu entschlossen zurück zum SV Gemmingen zu gehen und dort Spielertrainer zu sein.

Wie es sich mit der Verfügbarkeit seiner eigenen Kicker verhält, bringt er aktuell in Erfahrung. Klar ist, dass der routinierte Übungsleiter mehr will als nur gegen den Abstieg zu spielen. Doch zuerst gilt es, sich an die neue Liga zu gewöhne, wie er erläutert: "Wenn man in einer höheren Liga startet, muss man erst einmal ankommen und den anderen Teams den nötigen Respekt zollen. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass es zwei Jahre lang nur bergauf mit deutlich mehr Siegen als Niederlagen ging."

Dass es nicht immer so weitergehen kann, ist logisch. Der Schritt von der Kreis- zur Landesliga ist ungleich größer als der von der Kreisklasse A in die Kreisliga. Öztürk hat vor seinem Start bereits ausgemacht, wo es den Hebel anzusetzen gilt: "50 Gegentore in der Kreisliga waren natürlich zu viel, deshalb müssen schauen, schnell kompakt zu agieren."

In der Offensive ist Türkspor Eppingen angesichts von 109 Kreisliga-Toren dagegen sehr stark besetzt und wird auch in der Landesliga fähig sein, häufig zu treffen. Vor allem die beiden Angreifer Fatih Kara (34 Tore) und Alperen Yilmaz (28) werden darauf brennen, ihre starken Werte aus der Kreisliga in der Landesliga zu bestätigen. Daneben ist der Stamm der Mannschaft erhalten geblieben, externe Verstärkungen gab es obendrein einige, sodass die Truppe sicherlich nicht schwächer geworden ist. Von Verbands- und Landesliga-Erfahrenen Akteuren bis zu spannenden Talenten ist alles dabei. Über die Vorbereitung hinweg bekommt obendrein der ein oder andere aus der eigenen zweiten Mannschaft die Chance, sich für die Landesliga-Elf zu empfehlen. Der Trainer sagt abschließend zur eigenen Zielsetzung: "Traditionell spielen die Sinsheimer Vereine eher unten mit, das wollen wir aber natürlich so schnell es geht vermeiden."

Als Landesliga-Fachmann glaubt Öztürk an einen ausgeglicheneren Verlauf als in der Vorsaison. Er sagt: "Es kann wirklich jeder jeden schlagen, wobei Bammental, St.Leon, Brühl und Srbija Mannheim sicher zu den Favoriten zählen." Seinen Ex-Klub hat er ebenfalls auf dem Zettel: "So wie ich gehört habe, hat der VfR Mannheim II viele Neuzugänge und will oben angreifen."

Nach zwei Jahren Pause gibt es endlich wieder Sinsheimer Duelle in der Landesliga. Die SG Kirchardt hat den Klassenerhalt geschafft und scheint ebenfalls ein ernstzunehmender Kandidat für einen Nichtabstiegsrang zu sein. "Glückwunsch an Türkspor Eppingen zur hochverdienten Meisterschaft", gibt es im Vorfeld nette Worte von Kirchardts Trainer Denis Schwager, der ergänzt: "Wir haben im Winter ein Testspiel gemacht und da schon gesehen, dass in Eppingen richtig gute Arbeit geleistet wird." Er freut sich schon jetzt auf die beiden Kreis-Derbys und ist sich sicher, "dass beide Sinsheimer Teams richtig was draufhaben."