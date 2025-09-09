Mit Fußball und Herz: Die Bonner Sportgemeinschaft startet durch

Am 1. Juli 2025 gegründet, startet die Bonner Sportgemeinschaft mit einer klaren Mission in ihre erste Saison in der Kreisliga D. Doch hier geht es nicht nur um Fußball, sondern um ein ganzheitliches Angebot für die Bonner Community. Wir haben mit Mitgründer und Trainer Oguzhan Aydin gesprochen.

Die Bonner Sportgemeinschaft ist noch jung, aber ihr Anspruch ist bereits groß. Am 1. Juli dieses Jahres gegründet, tritt die Mannschaft in der Saison 2025/26 erstmals in der Kreisliga D an. Doch die sportliche Premiere ist nur ein Teil einer viel größeren Idee. „Wir haben bemerkt, dass Jugendliche und teils auch Erwachsene sehr viele Probleme haben“, erklärt Oguzhan Aydin, einer der Mitbegründer. „Der erste Gedanke ist es, der Bonner Community etwas Gutes zu tun und gemeinnützig zu handeln.“ Die Mannschaft besteht derzeit vor allem aus Freunden und Bekannten der Gründer. Aydin selbst übernimmt das Training vorerst bis zur Winterpause, vielleicht sogar darüber hinaus.

Hinter dem neuen Verein steht ein siebenköpfiges Gründungsteam, das nicht nur gemeinsame Ziele verfolgt, sondern auch eine enge Freundesgruppe ist: Sefa Yilmaz, Oguzhan Aydin, Ali El Said, Safak Temel, Talha Gülbahar, Ayman Khettabi und Levon Polat.

Neben dem Spielbetrieb bietet der Verein seinen Mitgliedern bereits jetzt vielfältige Unterstützung an – etwa kostenlose Nachhilfe, Hilfe bei BAföG- oder Bürgergeldanträgen, Unterstützung bei Bewerbungen oder Beratung fürs Studium. „Wir haben jederzeit ein offenes Ohr auch für private Themen“, betont Aydin.

Das Ziel ist klar

„Definitiv der Aufstieg“, sagt der 26-Jährige. Die Motivation scheint groß, die ersten Trainingseinheiten vielversprechend. Trotz der kurzfristigen Gründung und des vielen Papierkrams hat das Team es geschafft, rechtzeitig und gut vorbereitet in die Saison zu starten.

Und in fünf Jahren?

Sportlich soll die Mannschaft dann in der Kreisliga A spielen. Parallel dazu soll das Angebot des Vereins deutlich wachsen: Kinderturnen, Ringen und Seniorensport stehen auf dem Plan. Die Bonner Sportgemeinschaft ist nicht nur ein neues Team in der Kreisliga D, sondern ein Beispiel dafür, was Freundschaft und Engagement gemeinsam auf die Beine stellen können.