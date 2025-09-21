Mit Fußball-Rentnern zum Sieg: BC Attaching holt die ersten Punkte

Mit einem 1:0-Sieg gegen Nandlstadt hat der BC Attaching den ersten Dreier der Saison geholt. Eine ungewöhnliche Kadermaßnahme half dem Trainer dabei.

Attaching - Vier Spiele, kein Punkt: Der Saisonstart ist den Absteigern des BC Attaching so gar nicht geglückt. Gegen den TSV Nandlstadt zogen die BCA-Fußballer am Freitagabend dann alle Register und errangen am Ende nicht nur ein knappes 1:0 (1:0), sondern auch die ersten Zähler der Saison.

Wer am Freitag die Attachinger Aufstellung studierte, dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben: Insbesondere die Ersatzbank war mit Akteuren gespickt, die heuer eigentlich kein Spiel bestreiten wollten oder ihre Karriere schon beendet hatten. Doch etwa Mathias Staudigl oder Maximilian Tessner waren dem Ruf von BCA-Trainer Stephan Fürst gefolgt und standen gegen den TSV Nandlstadt im Kader.

Dass sie dem Team immer noch helfen können, zeigten beide. Vor allem Staudigl, aber auch Tessner, hatten einen wesentlichen Anteil am so wichtigen Erfolg. Beide wurden zwar erst im Laufe der Partie eingewechselt, doch beide brachten gleich ihre ganze Erfahrung mit ein – teilweise sogar ohne ein einziges Training absolviert zu haben. „Das war Gold wert“, urteilte Trainer Stephan Fürst.

Zwar lieferten die Attachinger keine bärenstarke Partie ab, insbesondere die Moral und der Einsatz stimmten aber. „Aufgrund der Leidenschaft haben wir verdient gewonnen“, erklärte Fürst. Und auch Sebastian Löffler vom TSV Nandlstadt erkannte den Sieg der Vorstädter an: „Von uns war’s eine schlechte Leistung, Attaching hatte sich den Sieg verdient.“

Die Hausherren profitierten dabei sicherlich auch von der frühen Führung: Nach einer Flanke aus dem Halbfeld von Almir Focic stand Pascal Paringer goldrichtig und nickte aus fünf Metern zum 1:0 ein (12.). Auch der Torschütze verdiente sich ein Extralob seines Trainers. Paringer, der eigentlich für die Attachinger Reserve stürmt, fügte sich am Freitagabend gleich richtig stark ein.

In der Folge konnten sich die BCA-Männer nicht die ganz dicken Chancen erspielen. Da Nandlstadt in der Offensive aber erschreckend harmlos blieb, ging’s mit der knappen Attachinger Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Wechsel hatten erneut Paringer und Maximilian Tessner Chancen für die Hausherren. Auf der anderen Seite parierte Attachings Keeper Hans Gamperl mehrmals glänzend und hielt den ersten Sieg der noch jungen Saison fest.