Mit FuPa.tv: Hammah siegt in Stotel

Die Auswärtspartie in Stotel ging für den MTV Hammah siegreich aus.

Geburtstagskind Jan Michel beschenkte sich mit einem ansehnlichen Lupfer (4.) und einem feinen Schlenzer (38.) selbst. Obwohl sich Stotel nach einer Tätlichkeit von Nico Kuck selbst dezimierte (42.), schwanden den gebeutelten Gästen (u.a. durch das Hamburger Stadtderby) die Kräfte.

Nico Solle verkürzte für die Hausherren (65.), doch Hammah verteidigte den Vorsprung bis ins Ziel. „Wir haben es nicht mehr geschafft, die Kontrolle zu behalten“, sagt Trainer Sebastian Frost. „Der Kampf und die Leidenschaft waren der Schlüssel, um die Punkte mitzunehmen.“

Der MTV wollte unbedingt oben dranbleiben und zählt mit sieben Zählern aus vier Partien zur Spitzengruppe.