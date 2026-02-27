Mit FuPa-TV: Stade gewinnt Stadtduell deutlich

Am Donnerstag empfing der VfL Güldenstern Stade den Nachbarsklub TSV Wiepenkathen und fuhr dank einer schwungvolleren zweiten Hälfte einen standesgemäßen Erfolg ein.
Zunächst hielt der Kreisliga-Spitzenreiter auf dem Kunstrasenplatz am Ottenbecker Damm dagegen. Die Hausherren waren zwar mit mehr Ballbesitz ausgestattet, kreierten aber nur wenige Torszenen. Wiepenkathen wiederum wurde gelegentlich über Umschaltmomente gefährlich. In der 32. Minute führte ein Angriff über die rechte Seite zu Matthias Lippek, dessen Kopfball Florian Obst noch parierte. Den Abpraller verwertete Lippek zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel stellte der VfL schnell auf 2:0: Dieter Forkert vollendete nach Zuspiel des in die Tiefe startenden Fynn Linzer. Der im Sommer nach Elstorf zurückkehrende Angreifer trug sich selbst noch doppelt in die Torschützenliste ein, unter anderem mit einem wunderbaren Heber über Keeper Obst hinweg.
Damit gewann Stade letztlich deutlich mit 4:0. Am Sonntag folgt ein weiterer Test gegen den Ligakonkurrenten Heidetal, ehe am 06. März mit dem Gastspiel bei Spitzenreiter Drochtersen/Assel II der Kampf um den Landesliga-Verbleib startet. Der TSV Wiepenkathen steigt bereits in zwei tagen wieder in den Pflichtspielbetrieb ein, und zwar mit einem Heimspiel gegen den MTV Hammah II.