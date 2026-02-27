Mit FuPa-TV: Stade gewinnt Stadtduell deutlich

– Foto: Jörg Struwe

Zunächst hielt der Kreisliga-Spitzenreiter auf dem Kunstrasenplatz am Ottenbecker Damm dagegen. Die Hausherren waren zwar mit mehr Ballbesitz ausgestattet, kreierten aber nur wenige Torszenen. Wiepenkathen wiederum wurde gelegentlich über Umschaltmomente gefährlich. In der 32. Minute führte ein Angriff über die rechte Seite zu Matthias Lippek, dessen Kopfball Florian Obst noch parierte. Den Abpraller verwertete Lippek zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel stellte der VfL schnell auf 2:0: Dieter Forkert vollendete nach Zuspiel des in die Tiefe startenden Fynn Linzer. Der im Sommer nach Elstorf zurückkehrende Angreifer trug sich selbst noch doppelt in die Torschützenliste ein, unter anderem mit einem wunderbaren Heber über Keeper Obst hinweg.