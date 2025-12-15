Mit FuPa-TV: SpVgg BISON sichert sich letzten Masters-Quali-Startplatz

Am Samstag fand in der Sporthalle Cadenberge das erste Qualifikationsturnier zum 36. Masters-Cup statt. Die Chancen auf die Teilnahme aufrecht, erhielt die zugleich als Gastgeber fungierende Spielvereinigung BISON.

Dabei besaß der Kreisligist einige ambitionierte Konkurrenten, die jedoch entweder keine Konstanz in ihre Leistungen brachten oder zu keinem Zeitpunkt in Fahrt kamen. Der TSV Altenbruch - im Vorjahr noch beim Masters-Cup in der Cuxhavener Rundturnhalle vertreten - gewann zwar beide direkten Duelle, konnte aber ansonsten keine Begegnung für sich entscheiden und erreichte daher nur Rang zwei. BISON hingegen erledigte seine sonstigen Aufgaben souverän. Nach klaren Siegen über den bis zur letzte Partie mit Siegeschancen ausgestatteten und letztlich am Aluminium verzweifelnden FC Wanna-Lüdingworth (4:0) und FC Basbeck-Osten (5:1) sprang die Spielvereinigung doch noch an die Spitze, da Altenbruch gegen selbige Mannschaften strauchelte.

Ihre Vorrundengruppe gewann sie ebenfalls vor Altenbruch sowie den jeweils sieglos ausscheidenden Teams aus Hechthausen und Oberndorf. In der zweiten Gruppe hatten Wanna-Lüdingworth und Basbeck-Osten die Nase vorn. Der SV Spieka, aktueller Spitzenreiter der 1. Kreisklasse, blieb dagegen ohne Sieg. Genauso erging es dem Nachbarn SG Nordholz/Oxstedt. Für beide Teams endete die diesjährige Masters-Auflage schon nach drei Auftritten.

Die Spielvereinigung BISON darf ihr Können am kommenden Wochenende beim ersten Masters-Qualifikationsturnier in Lamstedt unter Beweis stellen. Dabei misst sie sich unter anderem mit den Bezirksligisten Rot-Weiss Cuxhaven und FC Cuxhaven.