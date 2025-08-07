Mit FuPa-TV: Sahlenburg gewinnt Pokalderby nach Rückstand

Aufgrund der Regenfälle vom Wochenende wurde das Pokalspiel zwischen den Sportfreunden Sahlenburg und dem Duhner SC auf den gestrigen Mittwoch gelegt. Beide Teams trugen zu einem sehr unterhaltsamen Nachbarschaftsduell bei, das der letztjährige Finalist durch einen späten Doppelschlag für sich entschied.

Vor rund 200 Zuschauenden gab es von Beginn an Torszenen auf beiden Seiten. Die Torhüter Colin Switala und Till Holthusen zeichneten sich mehrfach aus. Ein leichtes Chancenplus besaßen die Gäste, bei denen Damian Curras-Fonseca mehrere Möglichkeiten aus bester Position vergab. Nach dem Seitenwechsel traf Justin Beckmann nach Zuspiel des eingewechselten Marc Torres zur DSC-Führung - 0:1 (58.). Etwa 180 Sekunden später verschätzte sich der Torschütze bei einem Diagonalball von Senad Lekaj, woraufhin Tufan Kürkan an Fahrt aufnahm und die Kugel zum Ausgleich ins lange Eck schlenzte. Das 1:1 beflügelte die Sportfreunde, die mehr Spielanteile ergatterte. In der 83. Minute tankte sich Djengis Juseinov auf der linken Seite durch und bediente Kürkan, der platziert ins rechte Eck zur Führung vollendete. Kurz darauf setzte der hervorragend aufgelegte Kürkan Angreifer Denniz Cakmak in Szene, der den 3:1-Endstand herstellte.