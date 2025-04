Mit FuPa-TV: Sahlenburg erreicht Pokalfinale

Die Sportfreunde Sahlenburg folgten dem TSV Hollen-Nord ins Endspiel des Kreispokals. Das zweite Halbfinale lieferte reichlich Aufreger. Die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel agierte über 80 Minuten in Unterzahl, schnupperte aber dennoch an einem Comeback, ehe Marcel Awe in der Nachspielzeit den Deckel drauf setzte.

Die SG NKH gab sich auf dem holprigen Geläuf noch nicht geschlagen, suchte weiter den Weg nach vorne. Doch defensiv bot sie zu viele Freiräume an. So landete ein abgefälschter Kürkan-Schuss direkt beim unbedrängten Bennett Bursky, der per Volley auf 3:0 stellte (57.). Die Partie schien gelaufen, doch neun Zeigerumdrehungen darauf verkürzte Yanneck von Oesen infolge einer scharfen Hereingabe von Joel Barroqueiro auf 3:1. Den Sportfreunden war die numerische Überlegenheit mittlerweile nicht mehr anzumerken. Sie verteidigten teils inkonsequent, woraus in der 83. Minute ein Strafstoß entsprang, den der von einer langwierigen Verletzung wiedergenesene Aboud Trlo souverän verwandelte - 3:2 (83.). Daher musste Sahlenburg bis in die Nachspielzeit hinein um den Sieg bangen, ehe Marcel Awe einen Konter sehenswert zum 4:2 abschloss.

Damit erreichen die in der 1. Kreisklasse Nord souverän von der Spitze grüßenden Sportfreunde aus Sahlenburg das Endspiel des Kreispokals. Dort treffen sie auf den TSV Hollen-Nord, der sich bereits am Donnerstag beim FC Lune knapp durchsetzte.