Mit FuPa-TV: Sahlenburg bei Marktkauf-Cup in Torlaune

Rot-Weiss Cuxhaven richtet nach Freigabe durch die Behörden das finale Qualifikationsturnier zum Masters-Cup in der Rundturnhalle aus. An Tag eins stachen die Sportfreunde Sahlenburg heraus.

Wie schon in den vorherigen Qualifikationsturnieren bot der Kreisligist sehr attraktiven Hallenfußball. Gepaart mit der individuellen Klasse einzelner Akteure entwickelt sich eine deutliche Überlegenheit gegenüber den ebenfalls in der Kreisliga aktiven Konkurrenten. Lokalrivale Duhnen wurde beispielsweise mit 6:2 überrollt. Insgesamt erzielten die Sportfreunde 17 Treffer. Denniz Cakmak sowie Marcel Awe netzten jeweils fünfmal ein.

Der Duhner SC gewann derweil seine anderen Partien - das entscheidende Duell gegen Lamstedt mit 4:1 - und erreichte als Zweitplatzierter die Endrunde. Dahinter reihten sich die Börde-Kicker (6 Punkte), der seine Minimalchance auf die Masters-Teilnahme nicht annähernd nutzende TSV Otterndorf (1) sowie die SG Am Dobrock (1) ein.