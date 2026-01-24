Mit FuPa-TV: Sahlenburg bei Marktkauf-Cup in Torlaune

Rot-Weiss Cuxhaven richtet nach Freigabe durch die Behörden das finale Qualifikationsturnier zum Masters-Cup in der Rundturnhalle aus. An Tag eins stachen die Sportfreunde Sahlenburg heraus.
Wie schon in den vorherigen Qualifikationsturnieren bot der Kreisligist sehr attraktiven Hallenfußball. Gepaart mit der individuellen Klasse einzelner Akteure entwickelt sich eine deutliche Überlegenheit gegenüber den ebenfalls in der Kreisliga aktiven Konkurrenten. Lokalrivale Duhnen wurde beispielsweise mit 6:2 überrollt. Insgesamt erzielten die Sportfreunde 17 Treffer. Denniz Cakmak sowie Marcel Awe netzten jeweils fünfmal ein.
Der Duhner SC gewann derweil seine anderen Partien - das entscheidende Duell gegen Lamstedt mit 4:1 - und erreichte als Zweitplatzierter die Endrunde. Dahinter reihten sich die Börde-Kicker (6 Punkte), der seine Minimalchance auf die Masters-Teilnahme nicht annähernd nutzende TSV Otterndorf (1) sowie die SG Am Dobrock (1) ein.
Marktkauf-Cup: Der Spielplan im Überblick
Sahlenburg und Duhnen kehren am heutigen Samstag zur Endrunde um den Marktkauf-Cup in die Rundturnhalle zurück. Zuvor werden ab 16.00 Uhr die Begegnungen der Gruppe B durchgeführt, die doch ein Stück weit mehr Brisanz bieten. Gastgeber Rot-Weiss Cuxhaven trifft auf den TSV Altenwalde, FC Cuxhaven, TSV Geversdorf und die Spielvereinigung BISON. Die drei letztgenannten Teams streiten um zwei noch zu vergebende Startplätze für die 36. Auflage des Masters-Cups. Sie wird letztmals in der altehrwürdigen Rundturnhalle ausgetragen. Der Ticketverkauf erfolgt dort am Sonntag um 10.00 Uhr.