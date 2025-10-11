Mit FuPa-TV: RWC bleibt auf der Kampfbahn ungeschlagen

Die Anfangsphase gehörte zweifellos den „Kampfbahnkickern", die zielstrebig den Weg nach vorne suchten und sich mehrere vielversprechende Gelegenheiten erarbeiteten. Gabriel Costa verpasste die Führung per Kopf nur knapp. In der 16. Minute steckte Sebastian Wöhlkens ideal getimt für den in die Tiefe startenden Ole Schepergerdes durch, der zum 1:0 vollendete. Die bis dato klar unterlegene SGS glich aber schnell aus. Henrik Amberge setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch und wurde von Nico Drummer gefällt. Den fälligen Strafstoß zitterte Nikolaj Rohé über die Linie - 1:1 (21.). Anschließend hatten die Gäste Oberwasser, wussten aber mit ihrem Freiraum nicht allzu viel anzufangen. Stattdessen köpfte Luca Mittelstädt nach einer Wöhlkens-Ecke zum 2:1 ein (50.). Der Vorsprung hätte in der Folge noch klarer ausfallen können, doch RWC ließ teils beste Chancen aus und musste daher bis zur letzten Sekunde gegen nicht aufsteckende Stinstedter um die drei Punkte bangen.