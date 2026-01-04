Mit FuPa-TV: RW Cuxhaven gewinnt Oste-Cup zum vierten Mal in Folge

Dort herrschten klare Verhältnisse. Der mit Ali Reza Hasani (6 Tore) auch den besten Torschützen stellende Bezirksligist führte schon nach acht Minuten mit 4:0 und gewann letztlich mit 4:2. Vorher gewann er bereits glatt mit 5:1 gegen den Duhner SC und trennte sich 2:2 vom TSV Altenwalde. Sahlenburg wiederum ergatterte ebenfalls ein Remis gegen Altenwalde und bezwang Duhnen knapp (3:2). Dazu wurde Colin Switala zum besten Torhüter gewählt. Altenwalde beendete die Endrunde mit gleich drei Unentschieden vor dem DSC auf Rang drei.

Zuvor hatten sich Sahlenburg und Duhnen in der Gruppe B durchgesetzt, erhielten dabei aber starke Gegenwehr vom TSV Geversdorf und der Spielvereinigung BISON. Der Ausrichter hatte das Weiterkommen bis zum letzten Spiel selbst in der Hand, verlor aber mit 0:2 gegen Sahlenburg und beendete die Vorrunde wie schon im Lamstedt auf Rang drei. Dahinter reihten sich BISON und die SG Am Dobrock ein. Schon am Freitag entschied das zum vierten Mal i Folge in Cadenberge triumphierende Rot-Weiss Cuxhaven die Gruppe A souverän vor dem TSV Altenwalde für sich. Der erneut sehr wechselhaft auftretende FC Cuxhaven wurde Dritter. Otterndorf und Lamstedt trudelten dahinter ein und haben nur noch geringe Chancen auf die Teilnahme für den 36. Masters-Cup. Mit Duhnen, RWC, Sahlenburg und Altenwalde stehen vier der sechs Starter vor dem letzten Qualifikationsturnier am 16./17. Januar in der Rundturnhalle bereits fest.

Punktestand Masters-Qualifikation: