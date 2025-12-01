Mit FuPa-TV: Rot-Weiss Cuxhaven ringt Spitzenreiter Sievern nieder

Der Aufwärtstrend von Rot-Weiss Cuxhaven hält weiter an. Auf der heimischen Kampfbahn fügt er nach einer couragierten Leistung dem TSV Sievern die erst zweite Saisonniederlage zu. Dabei genügte ein früher Treffer.

Diesen hätten auch die Gäste erzielen können. Sie vergaben in den Anfangsminuten durch Dejan Manojlovic, der das von Keeper Dustin Lammerich verlassene Tor nicht traf, sowie Justin Root zwei hochkarätige Chancen. Auf der Gegenseite grätsche Ole Schepergerdes dagegen eine scharfe Hereingabe von Sergio Gonzalez Ramirez über die Linie - 1:0 (9.). Anschließend besaß RWC - im letzten Heimspiel des langjährigen Kapitäns Hero Ferlemann - die besseren Gelegenheiten. So verpasste etwa Luca Mittelstädt per Kopf den zweiten Treffer. Torhüter Niklas Führer zeigte eine starke Reaktion. Er hielt seine Mannschaft mit mehreren guten Paraden auch in der zweiten Hälfte im Spiel. Offensiv trat der TSV jedoch kaum in Erscheinung, sodass er sich letztlich geschlagen geben musste.