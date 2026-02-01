Mit FuPa-TV: Rot-Weiss Cuxhaven gewinnt Masters-Cup in letzter Sekunde

– Foto: Aimée Frost

Der Masters-Cup wurde am Freitagabend letztmalig in der Rundturnhalle ausgetragen. Mannschaften und Fans sorgten für einen würdigen Abschied. Zum strahlenden Sieger avancierte in einem sehr ausgeglichene Turnier Rot-Weiss Cuxhaven, das mit dem letzten Angriff an den Sportfreunden Sahlenburg und dem FC Cuxhaven vorbeizog.

Im finalen Spiel des 36. Masters-Cups trafen die „Kampfbahnkicker" auf Sahlenburg. Dem Kreisligisten gelang durch Djengis Juseinov das Führungstor, wodurch er am Turniersieg schnupperte. In der Endphase kassierte jedoch Tobias Grunert eine überflüssige Zeitstrafe. RWC spielte die Überzahl sauber aus und kam durch Sebastian Wöhlkens zum 1:1 - gleichbedeutend mit dem Turniersieg. Zuvor bezwang das Team von Trainer Philipp Schlüter Duhnen, Altenwalde und Geversdorf, verspielte aber eine 2:0-Führung gegen den Stadtrivalen FC Cuxhaven. Dieser musste sich trotz des beeindruckenden Comebacks gegen den späteren Sieger mit Rang zwei begnügen. Den Ausschlag gab die Tordifferenz, wobei das 1:5 gegen Sahlenburg sich als verheerend herausstellte.

Sahlenburg, das bis neun Sekunden vor Turnierende die Live-Tabelle anführte und höchst ansehnlichen Hallenfußball bot, belegte den dritten Platz. Dahinter reihten sich der TSV Altenwalde, der nicht an die Leistungen aus der Qualifikation anknüpfende Duhner SC und Geversdorf ein. Die Oste-Kicker schlugen sich über weite Strecken wacker, gingen aber zum Schluss mit 1:10 gegen Altenwalde unter. Dabei netzte Jeronimo Goncalo Espogeira Graca gleich viermal ein und krönte sich mit insgesamt acht Treffern zum Torschützenkönig. Darüber hinaus wurde er zum beste Spieler gewählt. Die Auszeichnung zum besten Torhüter erhielt Nik Himmel (Rot-Weiss Cuxhaven).

Ebenfalls Lob verdienten sich die Schiedsrichter Marco Scharf, Jonas Behrens und Patrik Feyer, die mit ihren großzügigen Spielleitungen zu einem - abgesehen von gesundheitsbedingten Ausfall des Hallensprechers Kristian Klement sowie der wohl schwerwiegenderen Verletzungen von Senad Lekaj sowie Joshua Flemming - gelungenen 36. Masters-Cup beitrugen. Dieser dürfte nicht nur aufgrund des Abschieds von der Rundturnhalle, sondern auch aufgrund der Dramatik in Erinnerung bleiben.