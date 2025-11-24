Mit FuPa-TV: Rot-Weiss Cuxhaven gelingt Comeback im Derby

Witterungsbedingt fanden am Wochenende nur wenige Amateurpartien in der Region statt. Der FC Cuxhaven konnte dennoch auf einen bestens präparierten Rasenplatz zurückgreifen und bot mit Rot-Weiss Cuxhaven fast 700 Beobachtern ein abwechslungsreiches Stadtduell.

Die Anfangsphase verlief noch ausgeglichen, ehe die Hausherren zunehmend die Oberhand gewannen und durch den an Dustin Lammerich scheiternden Niko Grabowski die bis dato beste Chance der Partie vergaben. In Minute 38 verlängerte jener Grabowski einen Freistoß von Kevin Ujvari auf den langen Pfosten, wo Vasco Oliveira da Silva heranrauschte und den Ball über die Linie beförderte - 1:0. Keine 120 Sekunden später landete ein von Kevin Kreth getretener Eckball bei Nikhil Thomas, der aus kurzer Distanz zum 2:0 vollendete.

Nach dem Seitenwechsel beschränkte sich der FCC allerdings zu sehr auf die Verwaltung der Führung. Darüber hinaus holte er die Gäste zurück ins Spiel, indem Stefan Cordts im eigenen Strafraum ungestüm Joshua Flemming zu Fall brachte. Den logischen Elfmeter verwandelte Lennard Gersonde souverän per Flachschuss ins linke Eck - 2:1 (64.). RWC übernahm daraufhin die Kontrolle über das Geschehen. Jenrik Bunck ließ die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich noch liegen. Doch in der 81. Minute traf der aufgerückte Okungbowa Bright aus der Distanz sehenswert zum 2:2, das letztlich auch den Endstand darstellte.

Der FC Cuxhaven verpasste es trotz glänzender Ausgangslange, den Vorsprung auf den Stadtrivalen auf zwölf Punkte auszubauen. Dennoch bleibt er auch nach Ligaspiel Nummer 16 ohne Niederlage. Die Serie soll beim MTV Bokel aufrechterhalten werden. Rot-Weiss Cuxhaven wird parallel Spitzenreiter Sievern herausfordern.