Mit FuPa-TV: Geversdorf bestätigt starke Frühform

Den ersten Treffer erzielten die in Leibchen angetretenen Gäste, die mit dem Mahrenholz-Cup und der Sportwoche in Großenwörden bereits zwei Vorbereitungsturniere gewannen, schon nach sieben Minuten durch Ole Buchterkirch. O/O glich schnell durch Philipp Elfers aus - 1:1 (14.). Anschließend besaß der Bezirksliga-Rückkehrer die wohl etwas besseren Chancen zur Führung. Das 1:2 erzielte allerdings Geversdorf durch Mark Ramm (75.). Mit dem Treffer nahm die Partie nochmals enorm an Fahrt auf. Vier Zeigerumdrehungen später fiel durch ein Eigentor von Ruben Peters das 1:3. Oste meldete sich jedoch umgehend zurück. Ein Doppelpack von Chris Jarczinski brachte den Ausgleich. Damit war die Partie immer noch nicht gelaufen. Ein leicht abgefälschter Freistoß von Gelil Topcu sorgte für die neuerliche Gästeführung. 60 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Jannik von Essen nach starker Einzelleistung sogar noch das 3:5.

Der FC Oste/Oldendorf muss somit weiter auf den ersten Sieg in der laufenden Vorbereitung warten. Am Montag steigt im Bezirkspokal beim FC Geestland der nächste Härtetest. Geversdorf bestätigte derweil seine hervorragende Verfassung und will daran in den kommenden Wochen anknüpfen.

