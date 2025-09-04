Mit FuPa-TV: FC Land Wursten gewinnt dramatischen Pokalfight

Der erste Abschnitt ging eindeutig an die ersatzgeschwächt angereisten Gäste. Sie erspielten sich einige aussichtsreiche Situationen. Nach 20 Minuten zog Luca Sperling aus 20 Metern ab und traf unter die Latte zum 0:1. Der Torschütze legte noch vor der Pause das 0:2 nach, nachdem Waldemar Schwarzkopf durchsteckte, umkurvte er Torhüter Leon Grimm und schob ein (43.). Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. Der TSV - im Ligaduell mit 3:1 siegreich - verkürzte schon in der 52. Minute: Der frisch eingewechselte Jan-Hendrik Mahler flankte auf den vollkommen unbedrängt einköpfenden Fabian von Essen - 1:2. Der Druck der Hausherren nahm anschließend weiter zu. Doch der Ausgleich wollte trotz guter Möglichkeiten nicht fallen. Tief in der Nachspielzeit fiel ein Freistoß von der rechten Seite über Umwege vor die Füße von Lukas Höhk, der aus kurzer Distanz zum 2:2 vollendete.