Mit FuPa-TV: FC Geestland überrascht Rot-Weiss Cuxhaven

Der FC Geestland hat auch das zweite Heimspiel nach der Bezirksliga-Rückkehr für sich entschieden. Ein Treffer aus der ersten Hälfte genügte, um den ehemaligen Landesligisten Rot-Weiss Cuxhaven niederzuringen.

Auf dem nicht sonderlich gut bespielbaren Geläuf in Elmlohe besaßen die Gäste in der Anfangsphase mehr Spielanteile. Den besten Abschluss gab Kapitän Lennard Gersonde ab, doch Klas Jeziorowski klärte per Fußabwehr. Auf der Gegenseite erreichte ein Diagonalball von Paul Koslowski den in die Tiefe startenden Moritz Schmidt, der direkt Zug in Richtung Tor nahm und aus halbrechter Position ins kurze Eck vollendete - 1:0 (30.). Noch vor der Pause vergaben Ole Schepergerdes sowie Fabian Brenner aussichtsreiche Möglichkeiten zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel rannten die ganz in rot gekleideten Gäste weiter an, doch der FCG verteidigte beherzt und hätte durch Jeremy Lehmkuhl beinahe nachgelegt. Dieser kam vor RWC-Schlussmann Dustin Lammerich an den Ball und köpfte die Kugel an den Pfosten. Brenzlig wurde es für die Hausherren bei einem Kopfball von Luca Mittelstädt aus kurzer Distanz, den Jeziorowski abwehrte. In der Schlussphase traf der vom Bremer SV gekommene Offensivakteur den Pfosten. Daher musste sich seine Mannschaft letztlich trotz klarer Chancenmehrheit geschlagen geben.

In der Tabelle zieht der FC Geestland an Rot-Weiss Cuxhaven vorbei. Der Aufsteiger tritt am Freitagabend zum Derby beim MTV Bokel an. Die nur auf Rang zwölf liegenden „Kampfbahnkicker" treffen einen Tag später auf die Harsefelder Zweitvertretung.