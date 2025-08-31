Mit FuPa-TV: FC Cuxhaven jubelt nach Hattrick von Santos de Oliveira

Am Samstagnachmittag trafen die gut in die Bezirksliga-Saison gestarteten Teams des FC Cuxhaven und der SG Stinstedt. Das Kreisduell dominierten über weite Strecken die Hausherren, deren hoher Aufwand in der Schlussphase durch einen Dreierpack von Victor Santos de Oliveira belohnt wurde.

Schon in den ersten Minuten gab der FCC eindeutig den Ton an, vergab aber einige aussichtsreiche Möglichkeiten. Entweder fiel der Abschluss zu unpräzise aus oder SGS-Keeper Tobias Dehl befand sich auf dem Posten. Die Gäste wiederum wären mit ihrer erste Gelegenheit beinahe in Führung gegangen. Der Abschluss von Patrick Hildebrandt prallte an beide Innenpfosten, aber nichts ins Tor. Auf der Gegenseite drosch Victor Santos de Oliveira die Kugel ebenfalls ans Aluminium. In Minute 26 konterte Stinstedt sehenswert: Patrick Hildebrandt schickte Anton Lehmann mit einem feinen Flugball auf die Reise, dieser vollendete ins lange Eck - 0:1. Nach dem Gegentreffer verloren die Cuxhavener den Faden. Am Resultat änderte sich bis zur Pause allerdings nichts.

Dafür dauerte es nach dem Seitenwechsel keine fünf Minuten, ehe der Ausgleich fiel. Victor Santos de Oliveira bediente den aus einer Rotsperre zurückgekehrten Marvin Pannhorst, der überlegt an Kehl vorbei einnetzte - 1:1. Der FCC hatte nun Oberwasser und setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest. Stinstedt schaffte kaum noch Entlastung. In der 73. Minute war es schließlich soweit: Nach Pannhorst-Ballgewinn beförderte Santos de Oliveira die Kugel zum 2:1 unter die Latte. Jener Santos de Oliveira war elf Zeigerumdrehungen später nach einer wunderbaren Kombination über Joshua Milakovic sowie Menke erneut zur Stelle - 3:1. Die Begegnung war damit entschieden, doch Santos de Oliveira hatte noch nicht genug. Nach einem langen Ball von Torhüter Tjark Mertha tankte er sich gegen Florian Bartels durch und schnürte den lupenreinen Hattrick zum 4:1-Endstand.

Der FC Cuxhaven übernachtete dank des überzeugenden Erfolgs an der Tabellenspitze. Zum dritten Mal hintereinander drehte er einen 0:1-Rückstand. Beim TSV Apensen soll der positive Trend aufrechterhalten werden. Auf die SG Stinstedt wartet am Samstag gegen den TSV Sievern die nächste komplizierte Aufgabe.