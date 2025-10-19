Mit FuPa-TV: FC Cuxhaven fügt Sievern erste Niederlage bei

Dem FC Cuxhaven gelang es, die Spannung im Meisterschaftsrennen der Bezirksliga Lüneburg IV aufrechtzuerhalten. In einem hochintensiv geführten Spitzenspiel rang er den bis dato makellosen TSV Sievern nieder, wobei vor allem die Anfangsphase den Ausschlag gab.

Direkt die erste Möglichkeit verwertete der auf ein enorm frühes Pressing zurückgreifende FCC zum 1:0. Einen Distanzschuss von Kevin Ujvari wehrte Torhüter Niklas Führer zur Seite ab, Vasco Oliveira da Silva rauschte heran und beförderte die Kugel aus kurzer Distanz ins Netz (5.). Die Gäste taten sich schwer, ins Spiel hineinzufinden. Führer vereitelte gegen Niklas Menke eine weitere Großchance. Da seine Mitspieler jedoch mit dem Entstehen haderten und ihren Unmut in Richtung Schiedsrichtergespann kundtaten, entschied dieses auf indirekten Freistoß, der innerhalb des Strafraums ausgeführt wurde. Kevin Kreth ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen und traf platziert ins rechte Eck - 2:0 (18.). Danach kamen die Gäste stärker auf und erarbeiteten sich wesentlich mehr Feldanteile. Torgefahr strahlten sie vor allem über Standardsituationen aus. Darüber hinaus hätte Luca Strauß beinahe verkürzt, doch Ferris-Emmeluth rettete für seinen geschlagenen Schlussmann Tjark Mertha. Auf der Gegenseite hielt Führer gegen Victor Santos de Oliveira.

Kurz nach dem Seitenwechsel tauchte Santos de Oliveira nach wunderbarem Zuspiel von Oliveira da Silva erneut frei vor Führer auf, verzog aber deutlich. Sievern kreierte dagegen weiter nur wenige Torszenen. Als es brenzlig wurde klärten Mertha und Marvin Pannhorst im Verbund gegen Mirco Tatje. Der Schlussmann befand sich wenig später auch gegen den eingewechselten Root auf dem Posten. Insgesamt verteidigte der FCC sein Tor äußerst leidenschaftlich, warf sich in jeden Schuss und hielt zum zweiten Mal hintereinander die Null.

Dem TSV Sievern fügte er zugleich die erste Saisonniederlage zu und verkürzte den Abstand in der Tabelle auf drei Zähler. Am kommenden Sonntag tritt der FC Cuxhaven in Deinste an, das mit dem 4:1-Erfolg bei der A/O-Reserve ein Ausrufezeichen setzte. Sievern trifft parallel auf eigener Anlage auf den MTV Hammah.