Mit FuPa-TV: FC Cuxhaven bezwingt SpVgg BISON

– Foto: FuPa Lüneburg

Am Dienstagabend trat der FC Cuxhaven zum Testspiel bei der SpVgg BISON an. In einer munteren Begegnung mit vielen Höhepunkten setzte sich der Gast am Ende knapp durch.

Nach nicht einmal 180 Sekunden gingen die Gäste in Führung: Kevin Ujvari staubte infolge eines Distanzschusses von Joshua Milakovic aus kurzer Distanz ab. Die erste Großchance auf dem hervorragend bespielbaren Neuenkirchener Rasenplatz besaßen allerdings BISON. Jobst Märkle fand allerdings kein Vorbeikommen am gut aufgelegten Tjark Mertha. In Minute 23 war der Schlussmann geschlagen. Einen sehenswerten Angriff schloss Marcel Franz mühelos zum Ausgleich ab. Der FCC lieferte noch vor der Pause eine Antwort durch den umtriebigen Marvin Pannhorst, der nach dem Seitenwechsel auch das 1:3 nachlegte. Der Bezirksligist kontrollierte den zweiten Abschnitt über weite Strecken. Doch nach dem 2:3 durch Marvin Dohrmann kam nochmal Spannung auf. Letztlich brachte der Gast den Vorsprung in einer hart geführten Begegnung, die insgesamt acht vollkommen berechtigte Gelbe Karten brachte, über die Ziellinie.