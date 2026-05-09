Mit FuPa-TV: Althemmoor krönt sich zum Meister

Zum Matchwinner avancierte Florian Holtz, der sich schon in der Anfangsphase bestens aufgelegt zeigte. Nicht einmal 180 Sekunden waren vorüber, als er nach starkem Antritt das 1:0 erzielte. Einen sehenswerten Spielzug veredelte der Angreifer in der elften Minute zum 2:0. In der Folge hielt Althemmoor den Druck aufrecht. Holtz besaß weiter viel Freiraum und schnürte per Distanzschuss den lupenreinen Hattrick (21.). Bis zur Pause verhinderte BISON-Keeper Phil Eschholz mit mehreren guten Reaktionen ein höheres Ergebnis. Nach dem Seitenwechsel musste er jedoch wieder hinter sich greifen. Mustafa Cali per Volley infolge einer Flanke von Mohamad Aldibo, nochmals Holtz und der eingewechselte Rakip Topcu stellten das 6:0-Endresultat her.