Mit FuPa-TV: Althemmoor krönt sich zum Meister

Vor rund einem Jahr wurde der FC Althemmoor neu erschaffen. Am Donnerstagabend verbuchte er den ersten größeren Erfolg in seiner noch jungen Geschichte. Der Meistertitel ist ihm durch einen Kantersieg über die Spielvereinigung BISON III nicht mehr zu nehmen.
Zum Matchwinner avancierte Florian Holtz, der sich schon in der Anfangsphase bestens aufgelegt zeigte. Nicht einmal 180 Sekunden waren vorüber, als er nach starkem Antritt das 1:0 erzielte. Einen sehenswerten Spielzug veredelte der Angreifer in der elften Minute zum 2:0. In der Folge hielt Althemmoor den Druck aufrecht. Holtz besaß weiter viel Freiraum und schnürte per Distanzschuss den lupenreinen Hattrick (21.). Bis zur Pause verhinderte BISON-Keeper Phil Eschholz mit mehreren guten Reaktionen ein höheres Ergebnis. Nach dem Seitenwechsel musste er jedoch wieder hinter sich greifen. Mustafa Cali per Volley infolge einer Flanke von Mohamad Aldibo, nochmals Holtz und der eingewechselte Rakip Topcu stellten das 6:0-Endresultat her.
Damit steht der FC Althemmoor frühzeitig als Meister fest. Der Vorsprung auf Mittelstenahe beträgt 13 Zähler. Heraus sticht zudem das Torverhältnis. Das Team von Spielertrainer Daniel Scheunert erzielte die meisten Treffer (77) und kassierte die wenigsten Gegentore (13). Darüber hinaus stellt es mit Florian Holtz (25) auch wieder den Führenden der Torschützenliste.