Mit FuPa-TV: Altenwalde ringt Rot-Weiss im Stadtduell nieder

In der Bezirksliga Lüneburg IV stand das zweite Cuxhaven Stadtderby auf dem Programm. Vor großer Kulisse traf der TSV Altenwalde auf Rot-Weiss Cuxhaven und stürzte den Landesliga-Absteiger nach couragierter Leistung noch tiefer in die Krise.

Die rund 500 Zuschauer sahen von Beginn an eine bissige Heimmannschaft, die den Kontrahenten kaum zur Entfaltung kommen ließ. Nach einer Viertelstunde erreichte eine Hereingabe von Lukas Schüler den am Fünfmeterraum lauernden Jan-Lukas Mergard, der die Kugel an Steffen Semmler vorbei ins Netz beförderte - 1:0. Das sechste Saisontor des Mittelfeldspielers genügte den Hausherren. Denn RWC blieb über weite Strecken harmlos. Die beste Möglichkeit besaß Christian Nianga, der von der Strafraumgrenze den Pfosten traf. Ansonsten verlebte Keeper Marlon Plehn einen vergleichsweise ruhigen Nachmittag und erfreute sich an seinem ersten Zu-Null-Spiel in der laufenden Saison.