Mit FuPa Niederrhein die Bundesliga tippen und Trikot gewinnen

Meister FC Bayern München eröffnet die Saison. – Foto: Imago Images

Tippspiele haben auf FuPa eine gewisse Tradition, wenngleich das FuPa-eigene Tippspiel schon vor Jahren eingestellt wurde. Doch für die Community bietet die Redaktion von FuPa Niederrhein ab sofort ein Bundesliga-Tippspiel auf Kicktipp an. Wer mitmachen möchte, kann sich hier anmelden: >>> Hier beim Bundesliga-Tippspiel von FuPa Niederrhein auf Kicktipp anmelden

Fr., 22.08.2025, 20:30 Uhr FC Bayern München FC Bayern RB Leipzig RB Leipzig 20:30 live PUSH Der Gewinner der Tipprunde erhält ein Trikot seines Lieblings-Fußballvereins! Beachtet bitte zwei Sachen: Die Bonusfragen wie Meister müsst ihr vor Anstoß des Eröffnungsspiel zwischen Meister FC Bayern München und RB Leipzig am Freitag, 22. August, um 20.30 Uhr beantwortet haben. Außerdem verweisen wir auf die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen von Kicktipp.

Die Punkteverteilung bei Kicktipp Richtige Tendenz: 2 Punkte

Richtige Tordifferenz: 3 Punkte

Richtiges Ergebnis: 4 Punkte