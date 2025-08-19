Mit FuPa Niederrhein die Bundesliga tippen

Tippspiele haben auf FuPa eine gewisse Tradition, wenngleich das FuPa-eigene Tippspiel schon vor Jahren eingestellt wurde. Doch für die Community bietet die Redaktion von FuPa Niederrhein ab sofort ein Bundesliga-Tippspiel auf Kicktipp an. Wer mitmachen möchte, kann sich hier anmelden:
Der Gewinner der Tipprunde erhält ein Trikot seines Lieblings-Fußballvereins! Beachtet bitte zwei Sachen: Die Bonusfragen wie Meister müsst ihr vor Anstoß des Eröffnungsspiel zwischen Meister FC Bayern München und RB Leipzig am Freitag, 22. August, um 20.30 Uhr beantwortet haben. Außerdem verweisen wir auf die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen von Kicktipp.
Rückfragen an fupa@rp-digital.de stellen.
1. Spieltag
Fr., 22.08.25 20:30 Uhr FC Bayern München - RB Leipzig
Sa., 23.08.25 15:30 Uhr 1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg
Sa., 23.08.25 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart
Sa., 23.08.25 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim
Sa., 23.08.25 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen
Sa., 23.08.25 15:30 Uhr SC Freiburg - FC Augsburg
Sa., 23.08.25 18:30 Uhr FC St. Pauli - Borussia Dortmund
So., 24.08.25 15:30 Uhr FSV Mainz 05 - 1. FC Köln
So., 24.08.25 17:30 Uhr Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV
2. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:30 Uhr Hamburger SV - FC St. Pauli
Sa., 30.08.25 15:30 Uhr SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 30.08.25 15:30 Uhr RB Leipzig - 1. FC Heidenheim
Sa., 30.08.25 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt
Sa., 30.08.25 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach
Sa., 30.08.25 18:30 Uhr FC Augsburg - FC Bayern München
So., 31.08.25 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05
So., 31.08.25 17:30 Uhr Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin
So., 31.08.25 19:30 Uhr 1. FC Köln - SC Freiburg