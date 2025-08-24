Mit FuPa-Mann am Spielfeldrand punktet Altenlingen immer

SF Schwefingen wollte die weiße Weste wahren, doch der ASV Altenlingen hatte andere Pläne und die waren so klar wie das schrille Pfeifen von Schiedsrichter Jasper Klaßen, der mit seinen Assistenten Lasse Jesper Meyer und Jean Luca Twele die Partie meistens im Griff hatte.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der Schwefingen zwar Chancen hatte, aber auch der eigene Keeper mehr zu tun bekam als ihm lieb war, schlug Altenlingen nach der Pause eiskalt zu:

Im Vorbericht hatte Schwefingens Coach Daniel Vehring noch das böse Wort „Serie“ in den Mund genommen. Drei Siege in drei Spielen, makelloser Start, alles roch nach Durchmarsch. Doch wie das so ist im Fußball: Sobald man über Serien spricht, ist sie meist auch schon vorbei.

Und als wäre das noch nicht genug Würze gewesen, teilte Altenlingen auch farbiges Kartenmaterial mit:

Gelb für Kevin Thomas (42.)

Gelb für Marvin Krämer (66.), der sich 10 Minuten später mit Gelb-Rot (76.) vorzeitig verabschiedete

Gelb für Yannic-Noah Reimann (79.)

Auch die Hausherren sammelten: Chris Veltrup sah kurz vor der Pause Gelb (45‘+2).

Trotz Unterzahl brachte der ASV den Sieg sicher nach Hause, nicht ohne ein bisschen Zeitspiel zum Schluß, das man den Gästen diesmal wirklich nicht verdenken konnte.

Ein besonderes Dankeschön geht an den SF Schwefingen für die Halbzeit-Verpflegung für den FuPaGrafen. Gestärkt lässt sich schließlich noch viel schöner tickern.

Für Schwefingen war es die erste Niederlage der Saison und das gleich mit drei Gegentoren vor eigenem Publikum. Altenlingen hingegen hat bewiesen: man weiß nie, ob man gerade im Mittelfeld versinkt oder oben anklopft.

Und noch eine kleine Anekdote am Rande: Ich war wieder mal vor Ort. Drei von vier Altenlinger Saisonspielen durfte ich live tickern und jedes Mal, wenn ich dabei war, gab’s Punkte. Nur beim Debakel in Freren fehlte ich und die haben sich bedankt und sind nun Tabellenführer. Man könnte also sagen: Ich bringe dem ASV Altenlingen Glück.

Auch wenn die Frau von Paul Sorge (Nr. 16) am Hochzeitstag das Glück lieber für sich beanspruchen möchte, da wehre ich mich entschieden dagegen. Glück in der Liebe, Pech im Spiel? Nicht mit mir! Diesmal gab’s für Altenlingen Glück in der Liebe UND im Spiel. Und dazu von FuPa die herzlichsten Glückwünsche zum Hochzeitstag an Familie Sorge.

Am Ende bleibt: Schwefingen verliert die Serie, Altenlingen jubelt und Freren kann sich bei mir bedanken, dass ich dort nicht auf der Tribüne saß.