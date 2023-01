Mit Früchtl und Mühl im Team: Wimmer übernimmt Austria Wien Der 42-jährige Dingolfinger wird künftig in der österreichischen Bundesliga trainieren

Dass es im Fußball manchmal richtig schnell gehen kann, ist hinlänglich bekannt. Michael Wimmer hat das nun im positiven Sinne am eigenen Leibe erfahren dürfen. Denn nur knapp einem Monat nach seinem Ende beim VfB Stuttgart hat der Dingolfinger einen neuen Verein gefunden. Von nun an verantwortet er den österreichischen Erstligisten FK Austria Wien. Der 24-malige Meister verkündete am Dienstagvormittag die Verpflichtung des 42-Jährigen auf seiner Homepage.

Blick zurück: Nach dem Aus von Pellegrino Materazzo Mitte Oktober sprang dessen Assistent Michael Wimmer als Interimstrainer bei den Schwaben ein. Und der Niederbayern konnte in vorderster Front überzeugen. Mit ihm in der Verantwortung holte der VfB Stuttgart drei Siege in sechs Bundesliga-Spielen und schaffte auch im DFB-Pokal die Qualifikation für die nächste Runde. Nichtsdestotrotz verpflichtete der Bundesligist Bruno Labbadia als neuen Chefcoach, woraufhin sich Wimmer von seinem bisherigen Arbeitgeber verabschiedet hat.

Den Grund nannte der Dingolfinger Anfang Dezember im FuPa-Interview: "Ich will eigenverantwortlich als Cheftrainer arbeiten", sagte er damals. Und dieses ehrgeizige Vorhaben hat er nun bereits in die Tat umgesetzt. Künftig wird er bei Austria Wien in der Verantwortung stehen. "Ich stehe für einen mutigen Fußball. Für frechen Fußball. Ich will Fußball, der aktiv ist, der intensiv ist. Die Jungs sollen unbekümmert loslegen", verkündete Wimmer im obligatorischen Vorstellungsvideo.