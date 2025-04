Mit frischem Selbstvertrauen

Der Gründonnerstag wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Wendepunkt in der Saison des ASV Eppelheim eingehen. "Wir sind erst entspannt, wenn rechnerisch alles durch ist", sagt allerdings ein vorsichtiger Gio Vitali, der sich angesichts seines Amtes als Sportlicher Leiter des Fußball-Landesligisten auf keine Rechenspiele einlassen darf. Wir tun es dennoch und wenn der ASV seinen derzeitigen 26 Zählern drei Weitere an einem der ausstehenden sechs Spieltage hinzufügen sollte, würde das vermutlich schon reichen.

Der 5:1-Sieg beim VfR Mannheim II an jenem Gründonnerstag, nach zuvor sieben Niederlagen in Serie, hat den berüchtigten Knoten platzen lassen. Neu-Trainer Max Kümmerling, der den zuvor zurückgetretenen Frank Engelhardt abgelöst hat, hat indes gar nicht so viel verändert. Vitali sagt: "Das war genau richtig so und dann hat dieses Spiel ganz einfach gezeigt, wie verrückt der Fußball sein kann." Bälle, die zuvor neben dem Tor gelandet sind, schlugen auf einmal reihenweise ein.

Dank des Dreiers durften die Eppelheimer ruhige Ostern feiern und schauen, was die Konkurrenz getan hat. Das Restprogramm, beginnend mit dem Auswärtsspiel am Sonntag bei der SG Horrenberg (Anpfiff, 15 Uhr), spricht klar für "Eppele". Die SG braucht hingegen im zu erwartenden Fernduell um den direkten Klassenerhalt mit der SG Kirchardt jeden einzelnen Zähler.