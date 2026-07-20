Mit frischem Elan in die Kreisliga A: Neustart für den Horremer SV II

Der Horremer SV will sich in der Kreisliga A neu orientieren. – Foto: M.P_ Visuals

In den vergangenen Wochen wurde intensiv daran gearbeitet, eine neue Kaderstruktur zu schaffen. Dabei konnten viele neue Spieler für den Horremer SV gewonnen werden – darunter auch einige Akteure, die bereits in der Vergangenheit das Trikot des HSV getragen haben und nun den Weg zurückgefunden haben. Gleichzeitig sind einige erfahrene Spieler aus der bisherigen Mannschaft geblieben und übernehmen eine wichtige Rolle dabei, den Neuaufbau zu begleiten und den neuen Spielern Orientierung zu geben.

Ein Trainer mit Stallgeruch

Auch auf der Trainerbank gibt es Veränderungen. Mit Dirk Vennemann übernimmt ein neuer Cheftrainer die Verantwortung. Vennemann ist im Horremer SV kein Unbekannter. Über viele Jahre hinweg war er im Jugendbereich des Vereins erfolgreich tätig und hat zahlreiche Spieler in ihrer Entwicklung begleitet. Diese enge Verbindung zahlt sich nun aus: Viele seiner ehemaligen Schützlinge konnten für das neue Projekt begeistert werden und möchten gemeinsam mit ihm den Neustart der zweiten Mannschaft gestalten.

Komplettiert wird das neue Trainerteam durch einen neuen Co-Trainer sowie einen neuen Torwarttrainer. Gemeinsam wollen sie die Mannschaft Schritt für Schritt weiterentwickeln und die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft legen.

Die Vorbereitung ist bereits in vollem Gange. In den ersten Trainingseinheiten standen vor allem Kondition und Ausdauer im Mittelpunkt. Die Trainingsbeteiligung ist erfreulich hoch, die Stimmung innerhalb der Mannschaft positiv. Alle Beteiligten gehen mit großem Tatendrang und viel Motivation in die neue Saison und arbeiten intensiv daran, als Team zusammenzuwachsen.

Ruhiger Neuaufbau

Ein wichtiger Faktor beim Neustart ist die große Unterstützung durch den gesamten Verein. Der Horremer SV begleitet den Neuaufbau mit großem Engagement und schafft die Rahmenbedingungen, damit sich Mannschaft und Trainerteam bestmöglich entwickeln können.

Für die kommende Saison stehen zunächst nicht Tabellenplätze oder große Ziele im Vordergrund. Vielmehr soll sich die neu zusammengestellte Mannschaft finden, als homogene Einheit zusammenwachsen und sich in der Kreisliga A sportlich ordentlich präsentieren. Gelingt es, den Teamgeist zu entwickeln und kontinuierlich Fortschritte zu machen, ist ein wichtiger Grundstein für die Zukunft der zweiten Mannschaft des Horremer SV gelegt.