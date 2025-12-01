Mit Fortuna und Geschick: SV Oberhausen II punktet gegen Primus

Bad Kreuznach. Beim regulär abschließenden Spieltag des Jahres setzte sich die TSG Planig II beim TSV Bockenau II mit 5:2 durch. Die SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II kam gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II gar nicht ins Spiel und verlor mit 0:8, das Spiel wurde sogar nach 60 Minuten abgebrochen, weil die Heimelf nicht mehr genügend Spieler auf dem Platz hatte. Deutlich wurde es auch in Simmertal, wo die zweite Mannschaft des VfL Simmertal dem SV Winterbach II mit 0:6 unterlag.
Einen knappen Auswärtssieg feierte der VfL Rüdesheim II, der beim Kellerkind SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II mit 2:1 erfolgreich war. Torreicher endete die Partie zwischen der SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg und der SG Hochstetten/Nußbaum, die die Gastgeber mit 7:0 für sich entschieden. Der TuS Roxheim 1906 gewann indes sein Heimspiel gegen die SG Guldenbachtal II mit 4:1.
Und die Überraschung des Spieltags gab es beim Duell in Oberhausen: Der SVO II knöpfte dem bislang unangefochtenen Tabellenführer SG Weinsheim II beim 1:1 überraschend zwei Punkte ab.
„Wer mir gesagt hätte, dass wir gegen den Tabellenführer - bei dem wir im Hinspiel mit 0:9 untergegangen sind - einen Punkt holen, den hätte ich für verrückt erklärt. Zumal mir am Vormittag noch zwei Spieler abgesagt hatten", sagte der stolze Trainer des SV Oberhausen, Kai Scholz, nach der Begegnung. Er stellte sein Team extrem kompakt und defensiv ein: Viererkette, drei Sechser, ein Zehner, zwei Stürmer. „Gegen einen sehr spielstarken Gegner war es wichtig, die Mitte dicht zu bekommen“, erklärte Scholz. Zudem sei klar gewesen, dass Weinsheim umso nervöser wird, je länger das Spiel offen bleibt.
Der Matchplan funktionierte – und vorne traf Oberhausen mit einer seiner wenigen Chancen. In der 36. Minute verlängerte ein Mittelfeldspieler einen hohen Ball, Luca Schallmo setzte sich anschließend im Eins-gegen-eins durch und bugsierte das Leder nervenstark zum 1:0 ins Tor. Die Gäste erspielten sich bereits in der ersten Halbzeit mehrere aussichtsreiche Gelegenheiten, scheiterten jedoch an der eigenen Präzision oder an beherzten Rettungsaktionen. Einmal musste sogar ein Oberhausener Abwehrspieler für seinen bereits geschlagenen Keeper Gereon Ellrich auf der Linie klären (30.).
Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Tabellenführer erwartungsgemäß den Druck. In der 54. Minute entschied der Schiedsrichter nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum auf Foulelfmeter – sehr zur Verwunderung der Hausherren. „Diesen Elfmeter darf es aus meiner Sicht niemals geben“, ärgerte sich Scholz. Zunächst hätten seine Spieler den Ball nicht sauber klären können, „aber dann spielt unser Spieler eindeutig den Ball und bekommt vom gegnerischen Stürmer auf den Fuß getreten.“ Robin Lukas Steeg ließ sich die Chance jedoch nicht nehmen und verwandelte sicher zum 1:1.
Weinsheim blieb anschließend klar spielbestimmend, traf unter anderem den Pfosten und drückte Oberhausen tief in die eigene Hälfte. Doch das Glück blieb in der Folge auf Seiten der Heimelf: Zwei weitere Treffer der Gäste wurden aberkannt – einmal wegen Abseits, einmal nach Foulspiel beim Eckball. „Ich habe beide Situationen anders gesehen“, gab Scholz offen zu. Am Ende blieb es beim 1:1 – für Oberhausen ein Punktgewinn, der in dieser Konstellation fast wie ein Sieg wirkte. „Ja, es war ein glücklicher Punkt. Aber aufgrund unserer kämpferischen Leistung haben wir uns etwas Zählbares verdient. Ich bin mehr als stolz auf mein Team“, resümierte Scholz.
Der Spielfilm: 1:0 Schallmo (36.), 1:1 Steeg (54. Foulelfmeter)
DIe weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 Schmitt (3.), 0:2 Özkara (29.), 0:3 Haupt (35.), 1:3 Kühn (40. Foulelfmeter), 2:3 Geib (50.), 2:4 Haupt (58.), 2:5 Horn (63.)
Tore: 0:1 Schlich (42.), 0:2 Lenhart (46. Foulelfmeter), 0:3 Schlich (48.), 0:4 Herrmann (50.), 0:5 Messer (59.), 0:6 Herrmann (87.)
Tore: 0:1 Drehkopf (3.), 0:2 Buch (9.), 0:3 Hey (14.), 0:4 Drehkopf (17.), 0:5 Wilhelm (34.), 0:6 Wilhelm (44.), 0:7 Petre (53.), 0:8 Fey (59.)
Tore: 0:1 Piccoli (15.), 1:1 Senucci (58.), 1:2 Ghafori (85.)
Tore: 0:1 Müller (29. Foulelfmeter), 1:1 Rust (34.), 2:1 Baumgärtner (60. Foulelfmeter), 3:1 Baumgärtner (81. Foulelfmeter), 4:1 Sommer (87.)
Tore: 1:0 Lunkenheimer (14.), 2:0 Dreher (16.), 3:0 Menkovic (29.), 4:0 Dreher (37.), 5:0 Lunkenheimer (49.), 6:0 Lunkenheimer (52.), 7:0 Keber (79.)