Mit Fortuna und Geschick: SV Oberhausen II punktet gegen Primus

Durch den Treffer von Luca Schallmo (rechts, hier im Zweikampf beim Spiel in Waldböckelheim) luchste der SV Oberhausen II dem Tabellenführer SG Weinsheim II ein Remis ab. – Foto: Belana Hall - Archiv

Bad Kreuznach. Beim regulär abschließenden Spieltag des Jahres setzte sich die TSG Planig II beim TSV Bockenau II mit 5:2 durch. Die SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II kam gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II gar nicht ins Spiel und verlor mit 0:8, das Spiel wurde sogar nach 60 Minuten abgebrochen, weil die Heimelf nicht mehr genügend Spieler auf dem Platz hatte. Deutlich wurde es auch in Simmertal, wo die zweite Mannschaft des VfL Simmertal dem SV Winterbach II mit 0:6 unterlag. Einen knappen Auswärtssieg feierte der VfL Rüdesheim II, der beim Kellerkind SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II mit 2:1 erfolgreich war. Torreicher endete die Partie zwischen der SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg und der SG Hochstetten/Nußbaum, die die Gastgeber mit 7:0 für sich entschieden. Der TuS Roxheim 1906 gewann indes sein Heimspiel gegen die SG Guldenbachtal II mit 4:1. Und die Überraschung des Spieltags gab es beim Duell in Oberhausen: Der SVO II knöpfte dem bislang unangefochtenen Tabellenführer SG Weinsheim II beim 1:1 überraschend zwei Punkte ab.

