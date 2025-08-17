Hiltenfingens Daniel Jakob und Thomas Doll (weiße Trikots) attackieren den Kissinger Nikolaos Pitsias. – Foto: Hieronymus Schneider

Mit Fortuna im Bunde Kissing feiert in Hiltenfingen einen glücklichen 1:0-Sieg +++ Mering II kommt nur zu einem Remis +++ Schock für Ottmarshausen in der Nachspielzeit +++ Diedorf kassiert eine 2:5-Heimklatsche +++ Welden gewinnt und profitiert von einer Schiedsrichterentscheidung

An der Spitze der Kreisliga Augsburg kam es zu keinen Veränderungen. Der TSV Merching (1:0 gegen Bobingen II) und der Kissinger SC (1:0 in Hiltenfingen) behaupten mit ihren knappen Siegen die Tabellenführung. Und der SV Mering mit seiner Zweitvertretung kam beim SV Schwabegg zu einem 1:1. Bei der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen den SV Hammerschmiede zeigte der ersatzgeschwächte SV Ottmarshausen eine starke Leistung unter erschwerten Bedingungen. Der TSV Diedorf ging an diesem Wochenende leer aus, obwohl die Partie gegen Aufsteiger DJK Lechhausen vielversprechend angefangen hatte. Eine wilde Partie konnte der TSV Welden gegen den TSV Pfersee mit 2:1 für sich entscheiden.

Beim 1:0-Sieg in Hiltenfingen war der Kissinger SC ein wenig mit Fortuna im Bunde. „Wenn die nicht einen Elfmeter verschießen, dann wäre das Spiel wohl anders ausgegangen“, meinte KSC-Spielertrainer Franko Berglmeir. Besser machten es seine Leute in der Person von Fabian Kerzel, der wenig später in der 36. Minute für das Tor des Tages sorgte. In den letzten Minuten musste Kissing in Unterzahl seinen Vorsprung verteidigen, weil Karsten Binder mit der Gelb-Roten Karte ausgeschlossen worden war. „Momentan haben wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite“, so der Coach, der nun darauf hofft, dass der schmale Kader auf ganz einfache Weise Zuwachs erhält: indem sich die verletzten Kandidaten ebenso zurückmelden wie die Urlauber. (Eibl) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Markus Casazza (Augsburg) - Zuschauer: 80

Tor: 0:1 Fabian Kerzel (36.)

Gelb-Rot: Karsten Binder (82./Kissinger SC)

Besondere Vorkommnisse: David Schmid (ASV Hiltenfingen) scheitert mit Foulelfmeter (34.).

Im Duell zwischen FC Tur Abdin Augsburg und TSV Göggingen setzten sich die Gäste klar mit 3:0 durch. Phillip Schmid eröffnete in der 7. Minute per Kopfball nach einer präzisen Flanke von Maximilian Pfeifer. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Schmid erneut auf 2:0, diesmal nach einem Pass von Yannick Schlotthauer. In der 75. Minute sorgte Schlotthauer selbst für das 3:0, unterstützt von Pfeifer. In der Schlussphase sah Yannik Newels die Gelb-Rote Karte, was dem Spiel jedoch keinen Abbruch tat.

Schiedsrichter: Raphael Egg - Zuschauer: 210

Tore: 0:1 Phillip Schmid (7.), 0:2 Phillip Schmid (45.), 0:3 Yannick Schlotthauer (75.)

Gelb-Rot: Yannik Newels (89./TSV Göggingen)

Erst in der 43. Spielminute gelang Sandro Gugliotta der Führungstreffer für die Heimelf, nachdem die Gäste ihre Konter zuvor nicht mit Torerfolgen haben krönen können. Der SVO steckte nicht auf und kam verdient durch Marco Spengler zum Ausgleich in der 54. Spielminute. Danach gelang es dem SVO, den Ausgang der Partie bis zur 90. Spielminute offen zu halten. Der Lucky-Punch für den SV Hammerschmiede durch Ali Engin Kanbur fiel nach einem verunglückten Klärungsversuch von Sebastian Kölbl auf der Linie, der hierbei seinen Mitspieler Youssef Ala am Kopf traf, der deswegen benommen zu Boden fiel und damit das Tor für das 2:1 frei machte (90.+3). (uma) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Gordan Gomoll (Aichach) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Sandro Gugliotta (43.), 1:1 Marco Spengler (54.), 2:1 Ali Engin Kanbur (90.+3)

In der 25. Minute kam der Gastgeber unglücklich in Rückstand als ein Freistoß von Luis Kästner aus weiter Entfernung hinter Torwart David McFaul in die Maschen fiel. In der zweiten Halbzeit drückten die Schwabegger auf den Ausgleich, der aber durch mangelnde Chancenverwertung lange ausblieb. Erst durch die eingewechselten Oldies kam der Ausgleich in der 78. Minute zustande. Ludwig Ziegler flankte weit in den Strafraum und Matthias Seitz war zur Stelle und drückte den Ball zum 1:1 über die Linie. Der Punkt war aber in der Nachspielzeit noch einmal in Gefahr, doch Keeper McFaul konnte in höchster Not retten. Trainer Missenhardt haderte auch mit zwei aberkannten Abseitstoren, die seiner Meinung nach höchst zweifelhaft waren. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Erwin Sauer (Aindling) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Luis Kästner (25.), 1:1 Matthias Seitz (78.)

Tom Grimbacher (links) und der TSV Diedorf unterlagen Lechhausen deutlich. – Foto: Andreas Lode

Benedikt Steinbacher brachte den TSV in einer ereignisreichen ersten Hälfte nach einer Viertelstunde in Führung. Doch der Vorsprung der Heimelf währte nicht lange. Nur sechs Minuten später traf Manuel Andre für die Gäste und kurze Zeit später bekam die DJK einen Foulelfmeter, den Niklas Ohnemus nach 23. Spielminuten zur Gästeführung verwandelte. Nach einem Doppelschlag von Lechhausens Benedikt Weber (34.) und Raphael Schwerthöffer (38.), ging Diedorf mit einem 1:4-Rückstand in die Kabine. Im zweiten Durchgang waren zehn Minuten gespielt, als Jannik Pritzkau das Spiel mit dem Treffer zum 1:5 endgültig entschied. An der Niederlage änderte auch das Tor von Spielertrainer Florian Sandner in der 78. Spielminute nichts mehr. „Wir haben uns bei Standards nach zwei Ecken, einem Einwurf und bei der Verursachung des Elfmeters doof angestellt“, sagte Sandner nach dem Spiel selbstkritisch. „Wir sind in der zweiten Halbzeit besser reingekommen, aber haben insgesamt einfach zu viele Fehler gemacht“, fügt er an. (pibo) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Josef Simnacher (Konzenberg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Benedikt Steinbacher (15.), 1:1 Manuel Andre (21.), 1:2 Niklas Ohnemus (23. Foulelfmeter), 1:3 Benedikt Weber (34.), 1:4 Raphael Schwerthöffer (38.), 1:5 Jannik Pritzkau (55.), 2:5 Florian Sandner (78.)

Die Gäste hatten die erste Chance, doch der Volleyschuss von Christopher Detke auf Vorlage von Mauritz Di Santo strich über die Querlatte. Nach zwei abgewehrten Ecken kam die Bobinger U23 zu ihrer größten Torchance, als Jakob Ruß abzog und sein Schuss am Pfosten abprallte. Bis zur Pause hatten die Bobinger die gefürchtete Merchinger Angriffsreihe im Griff und starteten immer wieder Entlastungsangriffe. Doch in der 48. Minute fanden die Platzherren die Lücke in der Abwehr. Torwart Roman Förg lenkte eine Flanke zwar ab, doch dann stieg Andreas Lachner zum Kopfball hoch und traf zum 1:0. Das junge Team von Trainer Roberto Di Santo lockerte darauf die Abwehr, aber außer zwei Halbchancen des eingewechselten Tizian Baader und von Mauritz Di Santo, der noch von Mike Fleps gebremst wurde, kam nicht wirklich viel dabei heraus. Bobingens Trainer Roberto Di Santo war mit der Leistung seines Teams trotz der Niederlage zufrieden, da es sich mit der knappen Niederlage beim hohen Favoriten gut verkauft habe, wie er sagte. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Patrick Rossow (Neusäß) - Zuschauer: 75

Tor: 1:0 Andreas Lachner (48.)