Mit FCM und HFC: DFB gibt die Gruppen der DFB-Nachwuchsliga bekannt

In der U19 allerdings gehen sich beide Landeskontrahenten - wie schon im vergangenen Jahr in der Gruppenphase - aus dem Weg. Die HFC-Junioren treffen in Gruppe B auf den FC Hansa Rostock, den FC Carl Zeiss Jena, den FC Rot-Weiß Erfurt, den FC Viktoria Berlin, RB Leipzig und den VfL Wolfsburg. Dagegen bekommt es der FCM-Nachwuchs in Gruppe C mit dem 1. FC Union Berlin, dem Berliner AK, dem Chemnitzer FC, dem FC Energie Cottbus, dem FC Erzgebirge Aue, Hertha BSC sowie der SG Dynamo Dresden zu tun. Die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die besten sechs Drittplatzierten qualifizieren sich für den weiterführenden Wettbewerb in der Hauptrunde Liga A.

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B