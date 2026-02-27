Mit FCA, Club, Jahn und FCI: U13-Bayerische in Arnstorf

– Foto: Sebastian Harbke

Große Ehre für den TSV-FC Arnstorf, der am Samstag die Bayerische Hallenmeisterschaft der U13 ausrichten darf. Ab 11 Uhr wetteifern zehn Mannschaften, darunter die Teams von vier Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren, um den Siegerpokal. Niederbayern vertritt die SpVgg Landshut, die sich im Bezirksfinale behaupten konnte.

(SG) TV 21 Büchenbach (Bezirkssieger Mittelfranken, Förderliga BFV-Nachwuchsleistungszentren West)

Würzburger FV (Bezirkssieger Unterfranken, Förderliga BFV-Nachwuchsleistungszentren Nord)

TSV 1874 Kottern (Bezirkssieger Schwaben, Bezirksoberliga)

FC Augsburg (Förderliga Bundesliga-Nachwuchsleitungszentren)

FC Nürnberg (Förderliga Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren)

Gruppe B

SpVgg Landshut (Bezirkssieger Niederbayern, Förderliga BFV-Nachwuchsleistungszentren Ost)

SC Sinzing (Bezirkssieger Oberpfalz, Kreisliga)

FC Ingolstadt 04 (Bezirkssieger Oberbayern, Förderliga Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren)

FC Eintracht Bamberg (Bezirkssieger Oberfranken, Förderliga BFV-Nachwuchsleistungszentren Nordost)

SSV Jahn Regensburg (Förderliga Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren)

Bei allen Partien beträgt die Spielzeit 1x12 Minuten, die letzte Minute wird als Nettospielzeit ausgetragen. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale, das um 16:20 Uhr beginnen wird. Das Endspiel ist für 17:30 Uhr terminiert. Im vergangenen Jahr haben sich die U13-Junioren des FC Augsburg zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt zum Bayerischen Hallenmeister gekrönt. Völlig klar, dass die FCA-Talente auch in diesem Jahr ein Wort um den Titel mitreden möchten.



