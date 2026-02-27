 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Mit FCA, Club, Jahn und FCI: U13-Bayerische in Arnstorf

Im Landkreis Rottal-Inn wird am Samstag das Hallenfinale der D-Junioren ausgetragen

von PM BFV / ts · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Harbke

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
U13 Bayer. Hallenm.

Große Ehre für den TSV-FC Arnstorf, der am Samstag die Bayerische Hallenmeisterschaft der U13 ausrichten darf. Ab 11 Uhr wetteifern zehn Mannschaften, darunter die Teams von vier Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren, um den Siegerpokal. Niederbayern vertritt die SpVgg Landshut, die sich im Bezirksfinale behaupten konnte.

Die Auslosung der Vorrundengruppen ergab folgende Einteilung:

Gruppe A

  • (SG) TV 21 Büchenbach (Bezirkssieger Mittelfranken, Förderliga BFV-Nachwuchsleistungszentren West)
  • Würzburger FV (Bezirkssieger Unterfranken, Förderliga BFV-Nachwuchsleistungszentren Nord)
  • TSV 1874 Kottern (Bezirkssieger Schwaben, Bezirksoberliga)
  • FC Augsburg (Förderliga Bundesliga-Nachwuchsleitungszentren)
  • FC Nürnberg (Förderliga Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren)

Gruppe B

  • SpVgg Landshut (Bezirkssieger Niederbayern, Förderliga BFV-Nachwuchsleistungszentren Ost)
  • SC Sinzing (Bezirkssieger Oberpfalz, Kreisliga)
  • FC Ingolstadt 04 (Bezirkssieger Oberbayern, Förderliga Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren)
  • FC Eintracht Bamberg (Bezirkssieger Oberfranken, Förderliga BFV-Nachwuchsleistungszentren Nordost)
  • SSV Jahn Regensburg (Förderliga Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren)

Bei allen Partien beträgt die Spielzeit 1x12 Minuten, die letzte Minute wird als Nettospielzeit ausgetragen. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale, das um 16:20 Uhr beginnen wird. Das Endspiel ist für 17:30 Uhr terminiert. Im vergangenen Jahr haben sich die U13-Junioren des FC Augsburg zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt zum Bayerischen Hallenmeister gekrönt. Völlig klar, dass die FCA-Talente auch in diesem Jahr ein Wort um den Titel mitreden möchten.


Folgende Schiedsrichter sind im Einsatz:

  • Jan Eringer (FC Künzing, SRG Deggendorf, Bezirksliga)
  • Christoph Gerstl (SV Haarbach, SRG Passau, Kreisliga)
  • Fabian Kirchberger (TSV Nottau, SRG Wolfstein, Bezirksliga)
  • Damian Gruber (TSV 1968 Taufkirchen, SRG Inn, Bezirksliga)
  • Christoph Stockinger (SV Pocking, SRG Passau, Kreisliga)
  • Xaver Scheungrab (FC Aunkirchen, SRG Passau, Landesliga)
  • Jonathan Wagner (ESV München-Ost, SRG München-Ost/Ebersberg, Bezirksliga)