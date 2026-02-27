Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit FCA, Club, Jahn und FCI: U13-Bayerische in Arnstorf
Im Landkreis Rottal-Inn wird am Samstag das Hallenfinale der D-Junioren ausgetragen
Große Ehre für den TSV-FC Arnstorf, der am Samstag die Bayerische Hallenmeisterschaft der U13 ausrichten darf. Ab 11 Uhr wetteifern zehn Mannschaften, darunter die Teams von vier Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren, um den Siegerpokal. Niederbayern vertritt die SpVgg Landshut, die sich im Bezirksfinale behaupten konnte.
Die Auslosung der Vorrundengruppen ergab folgende Einteilung:
Gruppe A
(SG) TV 21 Büchenbach (Bezirkssieger Mittelfranken, Förderliga BFV-Nachwuchsleistungszentren West)
Bei allen Partien beträgt die Spielzeit 1x12 Minuten, die letzte Minute wird als Nettospielzeit ausgetragen. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale, das um 16:20 Uhr beginnen wird. Das Endspiel ist für 17:30 Uhr terminiert. Im vergangenen Jahr haben sich die U13-Junioren des FC Augsburg zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt zum Bayerischen Hallenmeister gekrönt. Völlig klar, dass die FCA-Talente auch in diesem Jahr ein Wort um den Titel mitreden möchten.
Folgende Schiedsrichter sind im Einsatz:
Jan Eringer (FC Künzing, SRG Deggendorf, Bezirksliga)
Christoph Gerstl (SV Haarbach, SRG Passau, Kreisliga)