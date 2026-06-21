Mit fast 47: Ehemaliger Regionalliga-Torjäger wechselt in Kreisliga B Manche Karrieren enden nie - so auch im Falle von Ercan Aydogmus, denn der ehemalige Regionalliga-Torjäger wechselt in die Kreisliga B. von André Nückel · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Im Trikot des Wuppertaler SV: Ercan Aydogmus. – Foto: Jochen Classen

Er hat noch immer nicht genug: Ercan Aydogmus wird im August 47 Jahre alt - und wechselt noch einmal den Verein. Nach der Trennung vom SV Heißen schließt sich der ehemalige Spielertrainer Rot-Weiss Mülheim in der Kreisliga B an.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Torjäger mit erfolgreicher Vergangenheit Aydogmus ist am Niederrhein und generell in Nordrhein-Westfalen ein bekannter Name, schließlich spielt der Angreifer seit fast 30 Jahren im Seniorenfußball - und das mitunter äußerst erfolgreich. Für Klubs wie Fortuna Köln, den Bonner SC oder den Wuppertaler SV erzielte er zahlreiche Treffer in der Regionalliga West und der 3. Liga. Mit den Kölnern wurde er 2013/14 Regionalliga-Meister. Seine 16 Tore in 33 Partien sicherten ihm in der Saison 2009/10 die Torjägerkanone, die er im Laufe seiner Karriere in verschiedenen Spielklassen gewann. Ein weiteres Beispiel lieferte Aydogmus 2018/19, als er für den Cronenberger SC in 35 Landesliga-Partien 42 Treffer erzielte und weitere 14 Tore seiner Mitspieler vorbereitete.

Sechs Tore in zehn Spielen für den SV Heißen Beim Duisburger A-Ligisten startete Aydogmus 2023 seine Trainerkarriere, die Zusammenarbeit endete wegen eines Jobwechsels in diesem Frühjahr. Doch trotz seines fortgeschrittenen Fußballeralters schnürte der Routinier weiterhin selbst die Schuhe und erzielte zuletzt in zehn Partien sechs Tore. Die Quote bleibt beachtlich - darauf baut nach dem Saisonwechsel auch der rot-weiße Klub aus Mülheim, der in die Kreisliga B abgestiegen ist und dort einen Neustart wagen muss. Die Mülheimer spielten über Jahre in der Bezirksliga, sind in den vergangenen drei Spielzeiten jedoch zweimal abgestiegen und treten erstmals seit Beginn der FuPa-Datenerfassung in der zweiten Kreisklasse an.