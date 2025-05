Mit Fans im Rücken und einer Option mehr

Im Kampf um die direkte Rückkehr in die Bezirksliga bündeln die Vereinigten aus Reinsfeld, Rascheid und Geisfeld die Kräfte. In den verbleibenden vier Partien setzt Trainer Björn Probst vor allem auf Mentalität und Teamspirit. Zuletzt musste der Tabellenzweite, der mit sechs Zählern Rückstand auf Primus Pellingen/Franzenheim/Schöndorf zumindest auf eine Relegationsteilnahme hoffen darf, eine empfindliche 1:4-Pleite beim SV Trier-Irsch hinnehmen.

"Wir waren in der Anfangsphase schläfrig und haben gar nicht gut verteidigt. Das nutzt ein Klassestürmer wie Sebastian Szimayer aus. Schon nach knapp 20 Minuten hatte er drei Mal getroffen. Wir sind ein ums andere Mal in Konter gelaufen. Ich hoffe, dass wir aus so einer Niederlage lernen“, bilanzierte Probst den Auftritt im Trierer Stadtteil, ehe es nun gegen eine weitere Mannschaft aus der Moselmetropole geht: Sonntag, 15.30 Uhr, beginnt in Rascheid die Partie gegen den Vierten, die DJK St. Matthias Trier.

„Wir setzen alles daran, um am Ende den zweiten Platz zu verteidigen und uns die Chance zu erhalten, über die Relegation direkt wieder in die Bezirksliga zurückzukehren“, hat Probst die Ziele im Hochwald klar formuliert. Eine neuerliche Niederlage würde die Hoffnungen auf die Relegation zunehmend reduzieren, zumal auch der psychologische Aspekt eine Rolle spielt. Dann könnte nicht nur die DJK aus Trier, sondern auch Irsch (punktgleich mit der DJK, 42) dem Hochwaldteam noch mal ganz nah auf die Pelle rücken. Probst erwartet am Sonntag einen spielstarken Gegner und ein von Kampf und läuferischen Aspekten geprägtes Spiel ...