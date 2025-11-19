– Foto: Sascha Drenth

Mit familiärer Grundstruktur und einem klaren Plan Bezirksliga Lüneburg 2: Eversen/Sülze-Cheftrainer Rogge erklärt den guten Start

Ein Aufstieg ohne Anlaufschwierigkeiten. Der TuS Eversen/Sülze hat seinen Platz in der Bezirksliga Lüneburg 2 schnell gefunden. Das Erfolgsrezept des Bezirksliga-Siebten ist eine Mischung aus einem klaren fußballerischen Plan und einer familiären Grundstruktur.

Eigentlich wollte Nils Rogge auf seine alten Tage als Fußballer nochmal mit seinem Bruder zusammenspielen. Nach erfolgreichen Ober- und Landesliga-Jahren u.a. beim SV Nienhagen und MTV Eintracht Celle kehrte er zum TuS Eversen/Sülze zurück, wo sein fußballerischer Weg einst begann. Während Bruder Yanick aber ohnehin berufsbedingt kürzertreten musste und der TuS einen Trainer suchte, sprang Rogge kurzerhand selbst in die Bresche. „Ich hätte zwar auch sehr gerne selber mitgespielt, wollte aber keinen Spielertrainer machen“, erklärt der 36-Jährige. „Ich wäre den Job nicht angetreten, wenn ich nicht überzeugt gewesen wäre, dass in den Jungs mehr als der vierte oder fünfte Platz in der Kreisliga steckt.“ Der ehemalige Verteidiger führte seinen Heimatverein nicht nur back-to-back ins Kreispokal-Finale, sondern in seinem zweiten Jahr auch zum Bezirksliga-Aufstieg. Weil der VfL Westercelle II als Meister nicht aufsteigen durfte reichte Eversen/Sülze der zweite Platz, um nach 21 Jahren die Kreisliga Celle zu verlassen.

Die Mannschaft selbst lebt von ihrem Innenleben und kommt auch ohne namhafte externe Verstärkung sehr gut aus. Einmal im Jahr organisiert das Team aus einer über 20-jährigen Tradition heraus die Scheunenfete Sülze, zuletzt im Mai 2025, und finanziert sich dadurch die Mannschaftsausfahrt. „Für uns ist es schwer, Spieler herzulocken“, verrät Rogge. „Wir achten eher auf junge Spieler aus der Gegend – wir sind der gleiche Haufen wie vorher, der aber besser geworden ist.“ Dass der Großteil der Mannschaft seine fußballerische Laufbahn bei Eversen/Sülze verbracht und miteinander befreundet ist, hilft auch dabei, die eigene Spielphilosophie durchzusetzen. „Wir stehen sehr kompakt und diszipliniert, ohne uns hinten reinzustellen – der Grundstein ist eine stabile Defensive, um dann unser Spiel situativ anzupassen“, sagt der Trainer des Tabellensiebten. „Unsere aktuelle Punktzahl hätte ich vor der Saison unterschrieben, inhaltlich hätten wir aber schon mehr auf dem Konto haben müssen.“