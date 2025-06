Sinan Kurz trägt zukünftig das Trikot des MSV Düsseldorf. – Foto: Markus Becker

Mit Ex-Profi Sinan Kurt: MSV Düsseldorf startet Transferoffensive Lange Zeit durfte sich der MSV Düsseldorf ernsthafte Hoffnungen auf die Rückkehr in die Landesliga machen. Damit es im erneuten Anlauf klappt, hat sich der Verein hochkarätig verstärkt.

Zum Saisonschluss war dann doch die Luft raus. Noch bis in den April war der MSV Düsseldorf in der engeren Verlosung um den Aufstieg in die Landesliga. Mit Mouassa Ouayd wurde dafür auch ein neues Gesicht auf die Trainerbank befördert. Doch nach sechs Niederlagen aus neun Spielen in den entscheidenden Wochen stand nur ein ernüchternder sechster Platz zu Buche. Für die neue Saison hat die Vereinsführung kadertechnisch mit großen Namen nachgelegt.

Neustart für Kurt Zunächst sticht dabei natürlich der Name von Sinan Kurt ins Auge. Das einstige Juwel des FC Bayern wollte nach einigen Stationen im Ausland wieder in den deutschen Amateurligen Fuß fassen, doch bei der Holzheimer SG gelang das dem 28-Jährigen nur bedingt. Mehr als eine Jokerrolle war Kurt bei der HSG nie wirklich vergönnt, sein immenses Talent konnte er nur in Ausnahmefällen aufblitzen lassen. Neuer Anlauf also in Düsseldorf auf dem niedrigeren Niveau, wo er sein Können womöglich wieder gewinnbringend einfließen lassen kann.

Zeigt Abdelkarim auch für den MSV die Jubelfaust? – Foto: Markus Becker

Im Holzheimer Schlepptau kommt auch noch Aram Abdelkarim, der wiederum ein häufig gesehener Name in der Stammformation des Landesliga-Zweitplatzierten war. Nach elf Treffern und sechs Vorlagen für die HSG darf es durchaus verwundern, dass er den Weg eben nicht mit in die Oberliga macht. Gerade in den entscheidenden Wochen war Abdelkarim Dreh- und Angelpunkt in der Offensive der Neusser und führte die HSG auch als Kapitän auf den Platz.

Dazu hat der 30-Jährige über die Jahre schon mehrfach nachgewiesen, dass er auf dem erforderlichen Niveau zurechtkommen kann. So verzeichnet er gar 67 Einsätze und acht Treffer in der Regionalliga West für den FC Wegberg-Beeck, SV Straelen und Fortuna Düsseldorf II. Bezirksliga-Auftritte hat er in seiner hochkarätigen Vita noch nicht vorzuweisen. Doch mit zwei Hochkarätern ist noch lange nicht Schluss beim MSV. Dazu gesellt sich ebenfalls Drilon Istrefi, der nach fünf Jahren bei Oberligist SC Union Nettetal seine Zelte neu aufschlägt. Aram Abdelkarim kennt der Mittelfeldmann bereits aus der gemeinsamen Zeit in Straelen.

Voller Körpereinsatz, wie man es von Carlos Penan (weißes Trikot) kennt. – Foto: Peter Teinovic