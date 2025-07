Mit Ex-Profi an Bord: Niederwenigern will in der Landesliga angreifen

Nach nur einem Jahr in der Oberliga ist für die Sportfreunde Niederwenigern das Kapitel in der fünfthöchsten Spielklasse vorerst beendet. Als Tabellensechzehnter konnte der Klassenerhalt schlussendlich nicht gesichert werden, weshalb die Elf um Cheftrainer Marcel Kraushaar nun in der Landesliga, Gruppe 2 wieder angreifen will. Dafür haben sich die Sportfreunde auf einigen Postionen im Kader verstärkt, insbesondere Ex-Profi Frederik Lach dürfte mit seiner Erfahrung enorm weiterhelfen.

Mit Blick auf die abgelaufene Oberliga-Spielzeit bleibt sowohl positives als auch negatives aus Sicht der Sportfreunde hängen. Als Aufsteiger konnte die Kraushaar-Elf immerhin bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen, schlussendlich fehlten sechs Punkte auf das rettende Ufer. Kraushaar selbst weiß, was seiner Mannschaft am Ende gefehlt hat: „Mit Blick auf die vergangene Saison haben wir ein lachendes und ein weinendes Auge. Lachend, weil wir trotz unserer geringen Möglichkeiten als Dorfverein in der Oberliga mithalten konnten. Weinend, weil wir die Möglichkeit gespürt haben, drin zu bleiben. Am Ende waren wir aber in den entscheidenden Spielen nicht da“, schlussfolgert der Übungsleiter.

In der kommenden Spielzeit geht es nun also wieder darum, sich in der Landesliga zu etablieren und oben anzugreifen. Von Seiten des Vereins gehe es insbesondere darum, „schnell wieder Fuß zu fassen und einen ordentlichen Ball zu spielen“, erklärt Kraushaar. Das konkrete Saisonziel werde aber in Absprache mit der Mannschaft selbst gefällt, wenn es Anfang August ins Trainingslager geht. Kurz zuvor testet der Oberliga-Absteiger noch gegen den gleichklassigen SC Velbert, ehe es nach dem Trainingslager ins Duell mit Oberligist Ratingen 04/19 geht.