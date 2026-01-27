Mit Ex-Bundesligastars auf der Schulbank 

Fabian Mohsmann hat noch einiges vor als Trainer, will die Hochwälder aber zunächst zum Ligaverbleib führen. – Foto: Alfred Mehles

Die einen stecken als Tabellenvorletzter mitten drin im Abstiegsschlamassel, die anderen überwintern zwar als Zwölfter, können sich bei nur vier Punkten Vorsprung auf den eventuell ersten Abstiegsplatz aber noch lange nicht in Sicherheit wiegen: Das sagen sie bei der SG Arzfeld und der SG Hochwald zu ihrer aktuellen Situation – und das planen sie für den weiteren Saisonverlauf.

Vorbereitung: Der erste Test am vergangenen Freitag ging beim klassentieferen Bezirksligisten FSV Salmrohr mit 1:3 verloren. Für Spielertrainer Florian Moos hat das Resultat aber kaum Aussagekraft, da „im zweiten Durchgang viel rotiert wurde und kaum noch Spielfluss drin war“. Bis zum 2026er-Auftakt daheim gegen die FV Hunsrückhöhe Morbach (Samstag, 21. Februar, 16 Uhr) stehen weitere Testspiele gegen die beiden Bezirksligisten SV Schleid (Mittwoch, 4. Februar, 20 Uhr in Arzfeld) und SV Tawern (Samstag, 7. Februar, 17 Uhr in Tawern) sowie gegen den A9-Ligisten SV Wittlich (Freitag, 13. Februar, 20 Uhr, Arzfeld) auf dem Programm. Zudem absolviert die SG Arzfeld vom 30. Januar bis zum 1. Februar ein Trainingslager in Saarbrücken, wo eine Partie gegen den luxemburgischen Drittligisten FC AS Hosingen ansteht. „Bei uns in der Region sind die Witterungsbedingungen oftmals deutlich schlechter als beispielsweise in Trier. Da die Rheinlandliga früher startet als andere Ligen, haben wir uns für das Trainingslager entschieden, weil wir uns an der Sportschule in Saarbrücken bessere Bedingungen erhoffen. Zudem steht ein Mannschaftsabend mit Bowling auf dem Plan“, so Moos. Der Fokus in der Vorbereitung soll zudem auf der körperlichen Fitness liegen. Hier sieht er deutlichen Verbesserungsbedarf.

Nach dem Aufstieg taten sich die Westeifeler lange schwer, in der für sie neuen Spielklasse anzukommen. Zuletzt konnte sich die Mannschaft zwar stabilisieren, bis zum Saisonziel Klassenverbleib ist es aber noch ein weiter Weg.

Transfers und Personal: Mit Johnny Bisschops hat der Topstürmer die Arzfelder im Winter zum luxemburgischen Drittligisten FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen verlassen. Hier hoffen die Verantwortlichen, dass der wiedergenesene Florian Arens, der aufgrund einer langwierigen Meniskus- und Innenbandverletzung noch kein Spiel in der Rheinlandliga absolvieren konnte, zusammen mit Musa Bah den Abgang kompensiert. Zudem soll Jakob Lempges, der oftmals das Nachsehen gegenüber Bisschops hatte, seine Chance erhalten. Neu ist Justin Marie von A-Ligist SG Mehlental/Bleialf. „Wir kennen Justin schon länger und sehen ihn als Spieler, der besonders am Ball gut ist und mit seinen Spielideen und seiner Ruhe Akzente setzen kann“, so Moos.

Trainer: Florian Moos zieht sich ab Sommer zurück und möchte fortan nur noch als Torwart agieren, um sich selbst wieder mehr auf sein Engagement als Spieler konzentrieren zu können. Zudem glaubt er daran, dass der Mannschaft neue Impulse und frischer Wind guttun werden. Jerome Kolling, der lange für die SG Kyllburg aktiv war und seine ersten Erfahrungen als Trainer beim JFV Bitburg gesammelt hat, hat das Coaching übernehmen. Unklar ist noch, ob der aktuelle Trainerkollege von Moos, Joschka Trenz, weiterhin zum Trainerteam zählen wird.

Saisonziel: Noch spricht in Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen niemand über die Bezirksliga. Dafür seien „noch zu viele Spiele zu gehen, in denen wir auch zu Hause noch einige Duelle gegen direkte Konkurrenten haben“, erklärt Moos.

Prognose: Um den Abstieg abzuwenden, darf sich die SG Arzfeld keine langwierigen Verletzungen von Leistungsträgern erlauben. Zu klein ist der Kader, um diese qualitativ gleichwertig kompensieren zu können. Zudem müssen die Isleker ihre Heimstärke weiter ausbauen. Da der Abstand zum rettenden Ufer noch nicht allzu groß ist, bleibt der Klassenverbleib weiter ein realistisches Szenario.

SG Hochwald (zwölfter Platz, 43:48-Tore, 21 Punkte):

Nach einem schwachen Saisonstart stabilisierte sich die Sportgemeinschaft aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden und verließ den Tabellenkeller. Gerettet ist die SG aber noch lange nicht. Nun wartet nach dem tragischen Tod von Keeper Niklas Burg (TV berichtete) eine harte Restrückrunde auf die Hochwälder.

Vorbereitung: Im ersten Test gelang beim Luxemburger Drittligisten CS Grevenmacher nach einem 0:2-Rückstand noch ein 3:2-Erfolg. Am Samstag folgte ein 3:0-Sieg beim FK Pirmasens II (Verbandsliga Südwest).

Weitere Tests: bei Bezirksligist SG Ruwertal/Gutweiler (Mittwoch, 28. Januar, 20 Uhr, Waldrach), Saar-Verbandsligist SG Moseltal (Samstag, 31. Januar, 15 Uhr, Zerf), Saarlandligist 1. FC Saarbrücken II (Mittwoch, 4. Februar, 19 Uhr, Saarbrücken), Bezirksligist SV Sirzenich (Samstag, 7. Februar, 15 Uhr, Zerf), Saar-Verbandsligist SG Wadrill-Sitzerath (Mittwoch, 11. Februar, 19 Uhr in Sitzerath) und den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach (Samstag, 14. Februar, 13 Uhr, Karbach). Auf die Ergebnisse legt der Coach keinen großen Wert: „Jeder Spieler soll sich empfehlen können. Die Jungs sollen mutig sein, Fehler machen und daraus lernen.“ Zudem soll die Mannschaft den Spaß am Fußball wiederfinden und zusammenwachsen, „um auch für Niki (Niklas Burg, d. Red.) in jeder Einheit und jedem Spiel alles zu geben“.

Transfers und Personal: Mit Muhamet Arifi hat ein erfahrener Innenverteidiger die SG Hochwald wieder verlassen. „Es hat menschlich nicht so ganz gepasst. Sportlich tut das weh, da diese Position unsere Achillesferse ist“, sagt Mohsmann. Gerne hätte er nachgerüstet, fand aber keine wirkliche Option. Louis Lauer, Paul Justinger und Maximilian Bettendorf sollen langsam aus der Jugend an die erste Mannschaft herangeführt werden. Vor allem Letztgenannter machte im Test gegen Grevenmacher gleich mit zwei Treffern auf sich aufmerksam. Verstärkt wird zudem das Torwartteam. Hier kommt Yassin Benhmidane von der U19 der JFG Schaumberg-Primstal.

Trainer: Fabian Mohsmann bleibt über den Sommer hinaus (TV berichtete). So geht der erst 35-Jährige in seine elfte Spielrunde als Übungsleiter. Bis November wird Mohsmann den Trainer-A-Lizenz-Lehrgang absolvieren. Somit ist er im Anschluss berechtigt, bis hinauf zur Regionalliga zu coachen – oder gar als Co-Trainer bis zur Bundesliga. Wie besonders diese Fortbildung für ihn ist, zeigt ein Blick auf weitere Lehrgangsteilnehmer, darunter die ehemaligen Bundesliga-Profis wie Sascha Mölders, Nelson Valdez oder Marc-André Kruska. „Das ist eine coole Sache und absolut nicht selbstverständlich“, so Mohsmann.

Saisonziel: Das Ziel ist der Klassenverbleib. „Es geht aber auch darum, dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen und in ruhige Fahrwasser zu gelangen, um die Planungen für die kommende Rheinlandliga-Saison entsprechend früh aufnehmen zu können“, so Mohsmann.

Prognose: Die SG Hochwald wird den Klassenverbleib trotz der schwierigen Gesamtlage schaffen. Konstanz und Erfahrung auf der Trainerposition sprechen für die Sportgemeinschaft. Zusammenhalt und Kampfgeist sind weitere wichtige Faktoren in der Restrückrunde.