– Foto: Claus G. Stoll

Der FV Ravensburg ist mit einem 0:0 beim Bahlinger SC in die neue Saison der Oberliga Baden-Württemberg gestartet. Vor 520 Zuschauern blieb die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru beim Regionalligaabsteiger ohne Gegentor und nahm trotz einer Unterzahl in der Schlussphase einen Punkt mit. Kevin Wistuba sah in der 74. Minute Gelb-Rot. Ravensburg verteidigte das Unentschieden anschließend bis zum Ende.

Diese Entwicklung setzte sich nach der Pause fort. „In der zweiten Halbzeit waren wir bis zur roten Karte die bessere Mannschaft und hatten das Spiel komplett unter Kontrolle.“ Durch die Gelb-Rote Karte gegen Wistuba in der 74. Minute veränderten sich die Voraussetzungen für die Schlussphase. Ravensburg musste die verbleibende Spielzeit in Unterzahl bestreiten.

Soyudogru sah bei seiner Mannschaft vor allem in der Anfangsphase Probleme. Er sagt gegenüber FuPa: „Wir hatten in den ersten 30 Minuten Probleme mit dem Anlaufverhalten. Auch mit Ball waren wir nicht mutig genug. Danach waren wir viel besser im Spiel und hatten mehr Kontrolle.“

Der Trainer zeigte sich mit der Reaktion seiner Mannschaft zufrieden. „Als wir dann nur noch zu zehnt waren, haben die Jungs bis zum Schluss super verteidigt und keine Torchancen zugelassen. Wir nehmen den Punkt mit und schauen, dass wir nächste Woche zu Hause gewinnen.“

Ravensburg hält auch in Unterzahl dagegen

Trotz der personellen Unterlegenheit blieb der FV im Spiel. Kurz nach dem Platzverweis hatte Ravensburg sogar noch die Möglichkeit, selbst in Führung zu gehen.

„Am Ende können wir mit dem Punkt gut leben. Mit etwas Glück hätten wir sogar als Sieger vom Platz gehen können. Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass wir eine sehr hohe Qualität haben und auch gegen Top-Mannschaften mithalten können.“

Auch Torwart Ramon Castelluci hatte seinen Anteil daran, dass Ravensburg ohne Gegentreffer blieb. Soyudogru wollte die Defensivleistung allerdings nicht auf einen einzelnen Spieler reduzieren. „Heute haben wir als Mannschaft sehr gut gegen den Ball gearbeitet und jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet.“

Sorge um Tim Konrad

Einen personellen Rückschlag gab es in der 59. Minute. Neuzugang Tim Konrad, der von Beginn an auf dem Platz gestanden hatte, musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. „Wir müssen bis Montag abwarten. Tim ist im Zweikampf etwas unglücklich aufgekommen und hatte danach Schmerzen im Knie. Wir gehen aber nicht davon aus, dass es etwas Schlimmes ist“, sagt der Trainer.

Seaton verstärkt die Offensive

Personell hatte der FV Ravensburg bereits vor dem Saisonauftakt noch einmal nachgelegt und Michael Seaton verpflichtet. Der Angreifer bringt Erfahrung aus mehreren Jahren in der Regionalliga mit und soll die Offensive des Oberligisten verstärken.

Soyudogru erläuterte, wie der Wechsel zustande kam. „Wir waren auf der Suche nach einem Offensivspieler mit Qualität. Unser sportlicher Leiter Alex Heumann hat Kontakt zu seinem Berater aufgenommen und den Transfer über die Bühne gebracht. Ich kann sagen, dass Michael ein sehr sympathischer und positiver Spieler ist. Er wird der Mannschaft guttun und uns auf jeden Fall weiterhelfen.“



