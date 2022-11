"Mit etwas Abstand geht die Punkteteilung in Ordnung" In den letzten beiden Spielen brachten den FCFH frühe Tore auf die Siegerstraße.

Am vergangenen Wochenende sorgte diesmal allerdings ein später Gegentreffer für den Ausgleich und verhinderte beim traditionsreichen Regionalliga-Absteiger VfB Auerbach den dritten Sieg in Folge.

Dennoch kann die Busse-Elf, die am 11. Spieltag der NOFV Oberliga von Co-Trainer Christian Heim gecoacht wurde, aufgrund des Spielverlaufs mit dem gerechten Unentschieden sehr gut Leben und bleibt im dritten aufeinanderfolgenden Spiel ungeschlagen.

Mit ordentlich Selbstvertrauen im Gepäck ging es für den FC An der Fahner Höhe am vergangenen Samstag zur Auswärtsfahrt nach Auerbach. In der Arena zur Vogtlandweide traf man auf den sächsischen Regionalliga-Absteiger und Tabellennachbarn VfB Auerbach, der nach einem ebenso durchwachsenen Saisonstart etwas auf der Stelle trat. Umso motivierter waren die traditionell in schwarz-gelb spielenden Gastgeber dem FCFH ein Bein zu stellen, der im Vergleich zu den letzten beiden Spielen einen Wechsel vornehmen musste. Kruse ersetzte Kupke auf der Außenverteidiger-Position, der sein Team aufgrund einer Erkältung nur am Liveticker verfolgen konnte.

Allerdings musste er in den ersten 30 Minuten eine Vielzahl an Ticker-Meldungen lesen, die dem Gastgeber einen besseren Start, eine höhere Aggressivität sowie einen klaren Chancenvorteil attestierten. Doch sein Team hielt dagegen und wehrte alle Angriffsbemühungen der Schwarz-Gelben erfolgreich ab. Allem voran parierte der starke Wienrich gute Torchancen und hielt seine Farben im Spiel. Die Offensive – immer wieder vom wichtigen Spielmacher Baumgarten angetrieben – machte jedoch aus den darauffolgenden Kontersituationen aufgrund fehlender Überzeugung zu wenig. Aufgrund einer Verletzungsunterbrechung – der FC An der Fahner Höhe wünscht an dieser Stelle dem Auerbacher Spielmacher Besir Baftijar nochmals gute Besserung und eine schnelle Genesung – pfiff das Schiedsrichtergespann mit 3-minütiger Nachspielzeit die torlose erste Halbzeit ab.

Beide Teams kamen anschließend unverändert aus der Halbzeitpause, sowohl personell als auch hinsichtlich ihrer Spielanlage. Der VfB machte vor 235 Zuschauern weiter Druck und spielte seine Stärken aus. Doch das Auslassen der Chancen sollte sich wenig später rächen, als Baumgarten den Ball im Mittelfeld eroberte und Heß freispielte. Dieser passte wiederum auf Kirchner, der mit seinem 3. Saisontreffer die 0:1-Führung erzielte (51.). Eine Führung, die man aufgrund des Spielverlaufes sicherlich als glücklich bezeichnen konnte. Doch unverdient war sie keinesfalls, denn der FCFH war einfach effektiver und wusste seine wenigen Chancen zu nutzen.

Ab der 60. Minute wurde das Spiel dann zunehmen hitziger, geprägt von ruppigen Zweikämpfen, vielen Emotionen und der einen oder anderen gelben Karte. Als die FCFH-Anhänger allmählich den Schlusspfiff herbeisehnten, crashte jedoch Marc-Philipp Zimmermann die Party über den 3. Sieg in Folge. Mit seinem 4. Saisontreffer in der 89. Minute glich er zum 1:1 aus und besiegelte damit auch das gerechte Unentschieden. Keeper Wienrich war in diesem Fall chancenlos, konnte sich anschließend aber trotzdem über den Punktgewinn freuen. Ebenso wie sein Co-Trainer Christian Heim: “Natürlich ist es bitter, wenn du bis zur 89. Minute führst und dann noch den Ausgleich bekommst. Wir haben bis dahin alles sehr gut wegverteidigt, aber Auerbach hat extrem gedrückt und man kann eben auch nicht alles verhindern. Mit etwas Abstand geht die Punkteteilung absolut in Ordnung. Wir sind weiterhin ungeschlagen und wollen das auch nächste Woche noch bleiben.”