Mit erstem Sieg in die Weihnachtszeit 1.FC Saarbrücken: B-Junioren treffen auf starke Regensburger

Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken warten nach wie vor auf den ersten Sieg in der U17-Bundesliga nach dem Wiederaufstieg im Sommer. Nun kommt der SSV Jahn Regensburg am Sonntag um 11 Uhr als Gast ins1 FC-Sportfeld (Camphauser Str.).

Im elften Ligaspiel wollen die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken nun endlich den ersten Sieg seit dem Aufstieg in die U17-Bundesliga feiern. In den bisherigen zehn Begegnungen gab es zwei Remis-Spiele - und acht Niederlagen. Doch vor dem Heimspiel gegen den momentanen Tabellenfünften SSV Jahn Regensburg (Sontag, 11 Uhr, FC-Sportfeld, Camphauser Str.) plagen die Malstatter erhebliche Personalprobleme. "Wir haben derzeit wie alle Nachwuchsteams im Leistungsbereich erhebliche Personalprobleme. Zu den verletzten Spielern kommen nun aufgrund einer Grippewelle zahlreiche erkrankte Spieler hinzu, erst am Donnerstag haben sich für den Sonntag wieder drei Spieler abgemeldet", sagte FCS-U17-Trainer Matthias Malter am Freitagmorgen. Dazu gehörte auch Artur Dos Santos Reis, der somit auch der U16 nicht zur Verfügung steht. "Wir haben noch das Spiel gegen die Spvgg. Greuther Fürth, die haben nur einen Punkt mehr als wir, und es gibt dann ja noch das direkte Duell. Vielleicht können wir da bis Weihnachten noch vorbeiziehen, das wäre schon gut, wenn wir nicht auf dem letzten Platz überwintern müssten. Allerdings ist Regensburg auch ein starker Gegner, die stehen nicht zu Unrecht unter den ersten Fünf", sagte U17-Trainer Matthias Malter zum kommenden Gegner. Er hofft, dass bis Sonntag noch einige Spieler zurückkommen, sonst wäre der 4:2-Testspielsieg b ei der U19 der JFG Schaumberg-Prims vom vergangenen Sonntag ein Muster ohne Wert gewesen.